駕駛千萬法拉利「強切車道」！女星挨轟馬路三寶 親上火線道歉了

娛樂中心／綜合報導

女星孫怡違規全被拍。（圖／翻攝自微博）

32歲中國女星孫怡以《羋月傳》、《十五年等待候鳥》、《人生若如初相見》走紅，近日卻因一段行車畫面引發爭議。孫怡當時駕駛一輛要價人民幣400萬元（約1800萬元新台幣）的黑色法拉利，全程未打方向燈直接左轉切入車道，導致直行計程車司機緊急踩剎車，畫面相當驚險。

孫怡駕駛黑色法拉利違規。（圖／翻攝自微博）

根據中國狗仔曝光的畫面可見，孫怡在街邊上了黑色法拉利後，準備駛入車道卻未留意後方來車，甚至未打方向燈直接切入車道，讓後方計程車嚇了好大一跳；後續更被拍到等紅燈期間低頭滑手機，一連串行為被質疑是馬路三寶，也因此遭網友炎上。

孫怡未打方向燈強切車道。（圖／翻攝自微博）

相關影片曝光後，「孫怡開車不打方向燈」一詞迅速登上微博熱搜，網友不忍痛批：「駕照怎麼考的，開豪車也不能漠視規則」。隨著輿論延燒，孫怡今（8）日親自發文致歉，「很抱歉做了不良示範，對此深刻反省！」並承諾日後一定會更加注意遵守交通規則，杜絕此類情況再次發生。

