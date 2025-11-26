駕駛員自稱中國人罵台人「日本狗」 網友如他所願檢舉！台鐵回應了

台鐵1名列車駕駛員日前發文痛批網友與總統賴清德，「你們日本狗，吃核食壽司。」更稱自己為中國人。（本刊資料照）

台鐵1名列車駕駛員日前發文痛批網友與總統賴清德，「你們日本狗，吃核食壽司。」更稱自己為中國人，被質疑言論不妥後竟反嗆「歡迎檢舉」，而其他人如他所願開始檢舉，台鐵回應，台鐵要求全體員工於執行職務時維持專業中立。

韓姓台鐵列車駕駛員經常於Threads發文評論時事或抨擊政府。日本首相高市早苗因「台灣有事」議題，使日中關係變得緊張，中方除要求民眾避免赴日以外，還禁止日本水產品進口，賴清德則是吃壽司表達力挺。對此，韓男發文備註「萊爾校長」，並嗆：「你們日本狗，吃核食壽司。我們中國人，吃中華美食。」

對於網友譴責他的言論，韓男則繼續嘲諷。（翻攝自Threads）

貼文引起爭議後，韓男還發文反嗆其他網友「歡迎檢舉！」「你們盡量多檢舉，到時候賴特勒政權的相關部門疲於奔命，就會用罐頭公文去回應你們每一次的檢舉了」「來來來～怎麼樣怎麼樣？最愛看你們惱羞氣噗噗、無能狂怒的樣子」。而其他網友如他所願，紛紛標註台鐵公司的帳號，如今韓男已刪文。

台鐵公司做出回應。（翻攝自Threads）

「有關大家詢問的狀況，此案已經意見信箱流程分配各相關單位了解調查，後續將會依程序在7個工作日內進行回覆。」台鐵回應，台鐵公司秉持行政中立的立場，絕對恪遵行政中立法規，不介入任何形式之政治活動，並要求全體員工於執行職務時維持專業中立，確保大眾運輸服務品質與公共利益，若有違反行政中立之情事，將依相關規定辦理。

韓男昨日再次發文，同時也不停留言嗆網友。（翻攝自Threads）

