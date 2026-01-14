駕駛單週收入破6萬！Bolt進軍台灣3個月 營運量成長近5成

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

歐洲行動叫車品牌Bolt進軍台灣市場滿3個月，今（14）日發布營運數據。內容顯示平台規模穩定成長，行程完成量較初期提升近5成。而平台內「高投入」的駕駛夥伴，單週淨收入扣除平台服務費後竟突破6萬元。

Bolt於2025年9月進軍台灣市場，行程完成量及駕駛薪資都有不錯的表現。（圖／Bolt官網）

Bolt的數據指出，叫車需求高度集中於周五與周末晚間，熱門上車地點以台北市信義區餐飲一級戰區及台北車站為主，包括ATT 4 FUN、一蘭拉麵等，顯示叫車服務已成為夜生活與重要交通樞紐移動的核心工具。在行程表現上，甚至曾出現單趟從台北前往高雄、長達354公里的長途訂單。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，3個月的營運數據具體呈現了台灣用戶對安全與即時移動服務的強勁需求，未來將持續結合全球經驗與在地特性，為乘客與駕駛夥伴升級服務體驗。



