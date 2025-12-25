駕駛室裝監視器 台鐵已啟用、高鐵未定案

台鐵今年截至七月，發生八起停車不當事件，高鐵也在今年四月發生通車十八年來首起過站不停疏失，雙鐵駕駛訓練及管制引發關注，交通部下令雙鐵駕駛室加裝監視器。目前台鐵Ｅ五○○型、Ｒ二○○型兩款機車頭駕駛室監視器已正式啟用，其他車種預計明年下半年陸續安裝、二○二八年全面完成。

至於高鐵部分，高鐵公司表示，持續與工會溝通中，針對駕駛艙加裝監視器期程尚未定案。

二○一八年普悠瑪出軌奪走十八條人命後，運安會曾建議台鐵應在駕駛室裝監視器，當時因台鐵企業工會及駕駛反彈而作罷。不過近期雙鐵頻發生停車不當事件，且肇因多半是駕駛使用手機分心所致，這也讓監視器裝設與否，再度受到關注。

台鐵公司說，目前新購交車的Ｒ二○○型歐系新柴電機車、Ｅ五○○型新電力機車駕駛室均已裝監視器，早期因工會反對未啟用，目前攝影設備已於上月上旬啟用，其他車種預計明年下半年陸續安裝攝影設備，二○二八年完成所有車種裝設。

對於駕駛憂心監視器恐有侵犯隱私疑慮，台鐵公司強調，駕駛室攝影範圍主要以手部、駕駛台儀表操作畫面為主，若超出範圍將調整攝影角度，另也訂定調閱須知，如有調查必要時，需由總經理主持調閱委員會通過，才得以調閱駕駛室畫面。

