駕駛常忽略！停紅燈「車身越線」小心挨罰5400元

開車行駛在道路上不僅要注意燈號變換，也需注意地面交通標線，依《道路交通管理處罰條例》最新認定標準，若停紅燈車身超過停止線，可能就會被視為闖紅燈，最高可處新台幣5400元罰鍰。

依《道路交通管理處罰條例》第53條規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰。

什麼情況會被視為闖紅燈？除了明顯直接穿越路口駛向對向路段外，還有當路口劃有黃色網狀線等範圍標示時，車輛一旦進入該區域就構成違規，就算駕駛緊急煞車完全靜止，只要位置在路口範圍內，依然會被取締。

駕駛人最常發生的失誤包括3種狀況，包括看到黃燈時加速想趕過路口，卻在紅燈亮起時車身已經越線；發現前輪壓到停止線後想倒車修正，但車體其實早已進入違規判定範圍；還有在紅燈時未注意箭頭號誌就右轉，這些都可能收到罰單。

2025年開始相關取締標準更加嚴格，執法單位對於停止線的認定也更為明確，駕駛人務必在黃燈亮起時提早減速，確認能安全通過才繼續行駛，否則應在停止線前完全停妥，避免因一時疏忽而受罰。

