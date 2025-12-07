駕駛座嘸人? 男轉頭見客運司機「爬樹折樹枝」

司機不在駕駛座上，他一轉頭，看到司機竟然是爬到樹上「折樹枝」。（圖／Threads）





新北有民眾，昨天（6日）搭乘國光客運，上車之後，發現司機不在駕駛座上，他一轉頭，看到司機竟然是爬到樹上「折樹枝」，影片曝光，掀起討論。當事司機出面還原過程，他說是因為樹枝已經超出人行道，可能會敲破車窗玻璃，危害到行車安全，才會先把樹枝折下來，但區公所呼籲路樹不能亂折，最高可以罰到5萬。



才剛剪票坐上車，卻遲遲等不到客運起步。乘客從車窗，往外一看嚇一跳。只見司機手腳並用奮力爬上樹。讓他不禁納悶，大哥大哥你怎麼會在那裡。

廣告 廣告

當事客運司機林先生：「因為那棵樹他長得，（樹枝）已經超出人行道了，那我們車子過去的時候，會碰到玻璃，那當下我們的站務員是告知我說，能不能幫忙把那個樹用掉，因為每一輛過去都磨到。」

根據了解這一棵路樹的樹枝，原本是往外斜插，凸出大約20到30公分左右，也因此客運進站時，可能會被擋住後照鏡或是擋風玻璃，有可能會因此發生危險。

事發在6號早上9點多，新北市三重重陽路上，也就是國光客運重陽站外，被折斷的樹枝依舊留在現場。目擊民眾把過程PO上網，引起不少網友討論。有人知道原因之後心疼，說想不到現在司機，還要整理路樹真是辛苦。但也有人擔心，會不會發生危險。

國光客運台北站站務員郭先生：「還是會再提醒司機，交給專業的來處理，畢竟他這樣子爬樹，還是滿危險的。」

對此三重區公所回應，針對該路段路樹，大概一年會修剪一次。但如果接獲通報，像是路樹延伸到民宅。遮蔽路燈號誌燈，影響到行車安全。都會即時派工，最慢一星期之內就會前往現場處理。

新北市三重區公所經建課長：「如果民眾很急著要修樹，就是通報我們，我們再派人去修，損毀行道樹依樹保條例來看的話，就會裁罰3000到50000。」

當事客運司機林先生：「當下先...真的沒有想到那麼多，只想說我如果沒有處理，可能換下一台會經過，萬一它（其他車輛）玻璃破掉了，那延誤的是更多大家的時間，那玻璃破掉的話，車上的乘客受傷，那可能是更大的問題。」

把乘客安全放在第一順位，是「好人好樹」但還是得小心，挨罰以及受傷風險。

更多東森新聞報導

嚇！貓熊爬樹斷「5米高半空墜重摔」 遊客全目睹

惹民怨！台東想丟棉被須先剪成45公分 樹枝也得先鋸

失控撞路樹 一家4口連人帶車墜百米深山谷、卡樹枝

