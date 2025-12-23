駕駛忘拉手剎要下車買晚餐 遊覽車滑往對向店家撞8輛機車

〔記者周敏鴻／桃園報導〕65歲黃姓男子22日晚間7點多駕駛遊覽車停在桃園市楊梅區文化街路旁，想要下車買晚餐，卻忘了拉手剎車，遊覽車因此滑行到對向車道，讓路人看傻了眼，遊覽車直到撞入路旁的機車行才停下，導致8輛機車受損，還好遊覽車滑行速度不快，沒有人車被波及、幸運無人受傷。

警方說，黃男供稱他將車停在路旁後，就離開駕駛座準備拿錢下車買晚餐，豈料遊覽車手剎車未拉起，遊覽車開始滑行，他想衝回駕駛座上踩剎車，卻來不及阻止遊覽車撞向對向車道旁的店家。

警方獲報趕來，對黃男進行酒測，酒測值為0；8輛機車被遊覽車碰撞毀損，後續將由黃男與車主們協調賠償事宜。

