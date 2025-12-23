駕駛忘拉手煞！遊覽車滑行衝撞店家 8機車嚴重受損

一輛遊覽車在桃園楊梅區文化街因駕駛未拉手煞車而發生嚴重交通事故，造成多輛機車及一間機車行受損。這起事件發生在22日晚上7點多，65歲黃姓駕駛將車停妥後下車購買便當，卻忘記拉上手煞車，導致遊覽車在下坡路段自行滑動，甚至跨越對向車道，最終撞進路旁的機車行。所幸事故中無人受傷，但造成8輛機車受損，機車行也遭受重大損失。

遊覽車「未拉手煞」，滑行衝撞店家，8機車受損。（圖／TVBS）

事故發生時，原本停在路邊的遊覽車開始緩慢滑行，並出現左右飄移的情況。隨後，車輛突然左轉，越過對向車道，直接撞入路旁的機車行。機車行老闆表示，遊覽車並非直接朝向店面，因此店內人員並未受傷，但客人停放在店外的機車都受到不同程度的損壞。

廣告 廣告

現場可見一輛黑色機車車殼破損，車身有明顯刮痕，車頭也扭曲變形。另一輛藍色機車同樣車頭毀損，後照鏡甚至斷裂。機車行內擺放的輪胎也因撞擊而東倒西歪，顯示撞擊力道之大。

附近店家透露，黃姓駕駛當時是來取預訂的餐點，可能忘記拉手煞車。由於文化街是下坡路段，原本只是往前滑行的遊覽車才會突然向左轉。幸運的是，對向車道的駕駛發現遊覽車行跡不對勁，及時踩下煞車，後方車輛也全部停下，避免了可能發生的更大傷亡。

楊梅交通分隊小隊長謝文山表示，這起事故是因為駕駛下車買東西時忘記拉上手煞車，導致車輛滑行至對向車道並衝撞8輛機車。經過檢測，駕駛酒測值為0，事故詳細原因仍待警方調查釐清。這次駕駛一時的疏失，讓機車車主們的愛車無辜遭殃，維修費用恐怕不低，機車行的損失也相當慘重。

更多 TVBS 報導

桃園遊覽車衝撞8車！司機下車購物「忘拉手煞車」 驚悚畫面曝

驚險！高雄女駕駛變換車道 遭大貨車擠上中央分隔島

男深夜騎車找朋友自摔撞樹亡！噴飛40公尺 友目睹崩潰「他沒抓穩」

日本德島高速公路意外！卡車追撞遊覽車 20傷10人緊急送醫

