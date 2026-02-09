駕駛快收！ 高公局公布「國道好走時段」返鄉出遊不踩雷

115年春節連假長達9天，由小年夜前一日放假至初六(2/14~2/22)，另和平紀念日連假為3天(2/27~3/1)。高速公路局經檢視歷年春節及和平紀念日連假國道交通狀況，並透過AI及大數據分析，預估春節初一至初五為假期交通尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五；另預估和平紀念日連假第1、2日為南向尖峰日，第2、3日為北向尖峰日，預估部分路段將出現長時段之壅塞。

春節假期最怕在國道上度過。（圖／示意圖／中天新聞）

高公局建議用路人可多搭乘國道客運、台鐵及高鐵，如仍需使用國道，建議可利用以下好走時段：

廣告 廣告

一、春節連假：

(一)西部國道部分

1.2月17日(初一)至2月19日(初三)，上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形。建議用路人早上6時前或中午12時後出發。

2.2月19日(初三)至2月21日(初五)，下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。建議中部地區北向用人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

(二)國5部分

1.2月17日(初一)至2月19日(初三)，預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人早上5時前或下午5時後出發。

2.2月18日(初二)至2月21日(初五)，預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨。建議用路人上午9時前出發。

二、和平紀念日連假：

(一)西部國道部分

1.2月27日及2月28日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。

2.2月28日及3月1日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

(二)國5部分

1.2月27日及2月28日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。

2.2月28日及3月1日，北向用路人建議上午9時前出發。

最後，高公局建議用路人於出發前利用高速公路1968App查詢即時路況，適時改走替代道路，以避開國道壅塞路段及時段。高公局預祝大家春節及和平紀念日假期快樂、行車平安。

延伸閱讀

衛福部發紅包！總計793萬元發送機構、低收入戶長者 年前入帳

春節紅包戰！阿里千問AI砸130億請喝奶茶 9小時破千萬訂單

公務人員年終2月6日入帳！ 約7成5可拿到2.5個月獎金