駕駛拒檢還想衝撞！警開15槍制止 用路人驚嚇

高雄市 / 綜合報導

高雄仁武區昨(27)日晚上員警巡邏時，發現有轎車違規向前攔查，但沒想到駕駛不配合，加速逃逸，甚至企圖衝撞員警，警方朝車輪連開15槍制止，槍響也驚動其他用路人，但車輛還是跑了，5小時後在租屋處逮到李姓男子，有毒品前科，現場沒查獲違禁品，他供稱因為被攔怕了，加上當下沒有繫安全帶才會逃逸。

警方鳴笛，要前方可疑車輛停車，但駕駛不理會，加速逃逸。員警說：「下車，下車。」警方一路追上去，但沒想到駕駛這時候，還想衝撞員警，員警掏槍朝車輪，連開15槍。 民眾說：「喔喔喔，開槍。」其他用路人，停紅燈聽到槍聲，簡直嚇壞趕快閃開來。

事情發生在昨日晚上7點多，員警巡邏在高雄仁武區，發現轎車車速過快，還跨越對向車道很可疑，向前攔查但駕駛拒檢加速逃逸，一路追到左營區，警方上前攔停，但沒想到駕駛倒車企圖衝撞員警，警方開15槍制止，但車繼續開逃離現場，5小時後在仁武區租屋處，逮到45歲的李姓男子，沒有查獲違禁品，而車輛是跟朋友借的。

車主說：「我真的不知道，來看看車輛狀況，很好的朋友啦，也沒有跟我說(發生什麼事)，就說輪胎破掉。」根據了解，李姓男子平常在五甲經營KTV，過去曾涉毒品案件，他向警方供稱因為被攔怕了，加上當時沒繫安全帶，才會選擇逃逸。

高雄仁武分局偵查隊長謝憲忠說：「依法拔槍喝斥，並朝該車前方輪胎射擊，現場無人員受傷。」拒檢一路違規，還想衝撞警察，最高開罰7.5萬元，並吊扣駕照6個月，也依公共危險，妨害公務及毀損罪嫌，移送法辦。

