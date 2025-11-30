駕駛搖頭晃腦車飄異味！3酒店員工遭攔查 警一搜驚見「20包毒品」

警方對駕駛使用毒品唾液快篩呈陽性反應，並同步於車上搜出20包毒品。翻攝畫面

台北市林森北路今（30日）凌晨驚見離譜毒駕！中山分局長安東路派出所警員在凌晨3時巡邏時，發現一輛休旅車一路搖頭晃腦，行徑相當怪異，靠近後還聞到車內飄出濃烈塑膠與疑似毒品的刺鼻異味，警方立即上前攔查，沒想到一檢查，車上3名酒店員工竟全都藏毒，包包與身上加起來竟多達 20包毒品。

警方指出，32歲吳姓駕駛載著趙男與廖女準備返店上班，卻因不穩駕駛引起巡邏員警注意，員警喝令靠邊停車後詢問「為什麼沒注意到警方攔查？」吳男神情異常、反應遲鈍，當場接受毒品唾液快篩，立刻呈現 陽性反應，明顯是在吸毒後上路。

警方進一步清查，在3人身上與車內搜出安非他命、K他命、「喪屍煙彈」依托咪酯，以及多組毒品吸食器。毒品包裝散落於隨身物品與車內，數量合計 20包，3人完全無法辯解，被依毒品危害防治條例帶回偵辦。

警方附帶搜索在車內搜出20包毒品人贓俱獲。翻攝畫面

中山分局表示，這起案件是毒品唾液快篩上路滿10天以來，本分局查獲的 第3起毒駕案件。警方也依規定立即將涉案車輛移置保管、吊扣車牌並吊銷駕照，落實「人車分離」防止毒駕再度危害用路人。

警方強調，毒駕已修法加重處罰，不會寬貸任何一名吸毒上路的駕駛，並呼籲民眾務必遠離毒品，中山警方將持續強力打擊毒品犯罪，維護轄區治安。



