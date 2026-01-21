駕駛撞倒單車騎士肇逃 警調電眼追人揪出酒駕

高雄市 / 綜合報導

高雄今(21)日清晨，有自小客車行經鳳山區撞傷一名單車騎士，但駕駛沒停車，涉嫌肇逃，留下受傷騎士在原地動彈不得，附近民眾幫忙報警，好在騎士送醫後沒大礙，而警方以車追人，找到駕駛，發現他是酒駕上路，到案後他供稱自己沒發現撞傷人，後續被依公共危險罪和肇事逃逸罪嫌移送地檢署偵辦。

清晨天還沒亮，單車騎士騎車，遭後方白車追撞，不過誇張的是，肇事駕駛竟然沒停車，直接離開現場，留下受傷騎士在原地，目擊民眾聽到巨大撞擊聲響，騎士身上多處擦挫傷，趕緊報警，救護人員簡單幫騎士包紮後，抬上擔架，送往醫院。

廣告 廣告

目擊民眾說：「砰一聲我就出來看，撞到啊，(什麼撞到)車開很快，開過去，人沒下來，直接走了，肇事逃逸，我打電話去報警的，他肇事逃逸，騎士倒在這，人在這沒動了，他都沒停下來看，直接走了。」

地上留有大量血跡，腳踏車被撞到扭曲變形，還有大量車殼零件，撞傷了人還涉嫌肇逃，發生在21日清晨5點多，高雄鳳山區海洋一路上，被撞的單車騎士送醫後沒有大礙，而警方調閱監視器以車追人，原來肇事駕駛，是酒駕。

鳳山分局新甲所代理所長陳睿騰說：「查緝肇事者朱男到案說明，並依規定對其實施酒測，酒測值每公升0.44毫克。」

駕駛到案後供稱，前一晚在高雄市區酒吧和朋友喝酒，結束後回家休息，中間隔了5、6個小時，以為酒醒了，清晨開妹妹的車去上班，沒想到酒沒醒，撞傷人，自己沒發現，後續也被依公共危險、肇事逃逸罪嫌，移送偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

汽車撞爛單車害騎士受傷 駕駛肇逃警追查中

憾！ 元旦死亡車禍 清潔隊員上班途中遭酒駕車撞亡

北市士林酒駕車禍！ 小貨車失控衝撞波及路邊10車

