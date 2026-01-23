駕駛早晨疑精神差直撞電桿 連輪胎都撞掉

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕37歲王姓男子今(23)日早上6點多駕駛轎車行經苗栗縣苑裡鎮苗47線起點附近路段時，突然失控撞上一旁電桿，連輪胎都撞掉，車頭毀損嚴重，所幸王男傷勢無大礙，詳細肇事原因正待警方進一步釐清。

轄區通霄警方指出，事發當時王男駕駛轎車正行駛至苗47線，轎車要沿苗47線由北往南行駛，車輛突然失控自撞路旁電桿，警方接獲報案到場，發現王男並無酒駕，不過精神較不飽滿，睡眼仍顯惺忪，將持續釐清肇事原因。

廣告 廣告

由於巨大撞擊導致王男車頭毀損嚴重，等待約1.5小時吊車到場拖離王男所駕駛轎車，到場協助的志工也趕緊用木屑清理滿地的機油，以免有機車行經不慎摔倒。

通霄警方提醒，民眾駕駛車輛請避免疲勞駕駛，駕駛車輛時務必專心，注意路況與前後來車等。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國民法官審貪污案首例！新店戶政人員涉收賄1114萬洩密起訴

南港轎車右轉撞傷母子 9歲童與婦人挫傷送醫

傳邱毅求助陸委會遭回絕「慢走不送」 梁文傑開口了

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

