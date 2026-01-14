駕駛板橋鬧區睡著停路中 見警驚醒狂逃「挨罰6萬5」

警車將車輛攔下，駕駛卻一路倒退猛撞。（圖／東森新聞）





新北市板橋縣民大道，今（14日）上午8點發生警匪追逐。員警巡邏發現有轎車詭異停在路中不動，上前盤查卻看到駕駛在車內睡覺，但他一驚醒，卻是加速油門逃逸，衝進車陣，甚至撞擊無辜民眾的車。最後警方一共對他開罰8張罰單，共6萬5600元，並吊銷駕照。

警匪追逐上演，只見警車將車輛攔下，但員警一下車，駕駛卻一路倒退猛撞，撞車後油門一催，加速往前衝逃逸。

目擊民眾：「聽到警笛的聲音，本來以為警察要攔我，回過神來的時候，那台車倒退，然後撞到後面的車，又往前加速逃逸。」

廣告 廣告

事發地點就在板橋縣民大道，適逢上班、上課時間，車流往來相當多，但當時卻發生警匪追逐，也把民眾都嚇了一跳。

一旁有學校、車站，今（14日）上午8點多，正是上班上課交通尖峰，警匪追逐，轎車沿途違規逃逸。追查起因，原來是該車停在路中，綠燈都不動，員警巡邏上前盤查，發現駕駛在車內呼呼大睡，但他被驚醒後的第一反應，卻是催油門逃逸，拒絕停車接受稽查。

警方依違規事實告發，拒絕停車受稽查開罰2萬元，跨越車道、闖紅燈右轉，各罰600元，不依規定打方向燈2次，罰2400元，驟然停車罰2萬4000元，蛇行再罰1萬8000元，並吊銷駕照，這一路警方共開罰8張罰單，合計6萬5600元。

海山派出所所長柯順雄：「上班時段車流量較多，又該車有撞擊後方車輛，顧及後方車輛及用路人安全，因此採取交通違規告發方式處理。」

警方將通知車主到案說明，不過不論如何，相關罰單仍須依法繳納，也將進一步釐清，為何駕駛會在車道中睡著，行為相當危險。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／年前憾事！31歲女陳屍車內 路人嚇壞急報案

已婚惡警摩鐵餵毒性侵女子 掏18萬和解輕判2年6月

快訊／新北地方法院驚傳縱火！火勢撲滅 1女遭控制

