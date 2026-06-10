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即時中心／高睿鴻報導

別忘了交稅！許多民眾時常誤以為，就算遲繳稅金也不會有太大問題，只要事後補繳就好；不過，新北市府稅捐稽徵處納稅者權利保護官（下稱納保官）今（10）日特別提醒，民眾若想要使用車輛、停放或開上公共道路，一定要先確認有無逾期未繳納之使用牌照稅。如有未繳納者，應先繳清再使用，否則若經查獲，將被處以應納稅額1倍以下之罰鍰！

納保官說明，俊使用牌照稅法第28條第1項規定，逾期未完稅的交通工具，若在滯納期滿的情況下，使用公共水陸道路，經查獲者除責令補稅外，還樣另外處以納稅額1倍以下之罰鍰。

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納保官進一步指出，自用車輛使用牌照稅開徵期間，為每年4月1日至4月30日；而營業用車輛則分上、下期徵收，上期開徵期間為每年4月1日至4月30日，下期開徵期間為每年10月1日至10月31日。如未於限期內繳納，每逾3日，按應納稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%；滯納期滿仍未繳納，則移送強制執行。而若車輛又使用公共道路、含路邊停車，被查獲者除須繳納欠稅，還會被裁處違章罰鍰。

因此，為守護車主自身權益，納保管籲請民眾，先繳清稅款再使用車輛，避免經查獲受罰，讓荷包大失血。

原文出處：快新聞／駕駛注意！上路前沒確認1事「恐吞高額罰單」

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