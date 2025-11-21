駕駛注意！下週加油又要荷包失血 汽柴油估漲0.2元

根據台灣中油網站資料顯示，預估下週汽油和柴油價格將上漲最多0.2元。儘管中油啟動了平穩措施，但受到國際油價波動的影響，價格仍有調整的可能。

下週汽油和柴油價格將上漲最多0.2元。（資料圖／中天新聞）

截至11月20日的調價指標，國際油價為64.26美元，較上週下跌0.05美元，而新台幣對美元的匯率則為31.237元，顯示出貶值趨勢。依據中油的浮動油價調整機制，預估下週92無鉛汽油的零售價格將上調至每公升27.3元，95無鉛汽油為28.8元，98無鉛汽油為30.8元，而超級柴油則為25.7元。

廣告 廣告

最終的油價調整將在週日中午12點正式公布，屆時將會在台灣中油的全球資訊網及經濟部網站上對外發布。

延伸閱讀

漢堡王54折！21風味館6大優惠 肯德基49元超驚點大開殺

「2025植感桃園大溪豆干節」登場！黑白大廚打造豆干宴

國光客運3度爆欠薪！薪水只發一半 公路局開罰9萬