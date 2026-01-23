駕駛注意！斑馬線「黃色格子」作用曝 沒做1事恐罰6千

雨聲國小彩色標記行人穿越道線。（圖／台北市交通局）





出門過馬路時，你是否發現腳下的斑馬線變得不太一樣了？最近在台北市區走動，除了常見的白色條紋外，不少路口的斑馬線兩端竟然多了顯眼的黃色棋盤格。這些色彩繽紛的格子可不是為了美觀，更不是裝置藝術，而是政府為了守護行人安全祭出的秘密武器。很多駕駛人看到新花樣覺得新鮮，但如果不小心忽視了它背後的交通規則，荷包可能會大失血。

亮眼黃色棋盤格

台北市交通局大力推廣這款彩色標記行人穿越道線，主要的改變是在傳統的白色枕木紋前後兩端，增繪了鮮豔的黃色棋盤格紋。這種設計是參考了日本與新加坡的成功經驗，目前台北市已經有695個路口換上這套新裝。這種跳色設計能產生強烈的視覺對比，提醒駕駛人在遠處就能發現前方有行人過路區，進而提早減速，避免因為視覺疲勞或視線死角而發生意外。

高標防滑材質

除了視覺上的提醒，這款新型斑馬線在材質上也做了大升級。它採用的是熱拌標線技術，特別強化了抓地力，防滑係數BPN值達到65以上。對於機車騎士或是雨天撐傘過馬路的行人來說，這大大降低了因為標線濕滑而滑倒的風險。目前從各個設置路口的統計數據來看，這種彩色標線不僅讓路口變得更有辨識度，對於提升行人整體的通過安全性也有顯著成效。

違規不讓行人最高重罰6000元

雖然標線變漂亮了，但駕駛人千萬別忘了最重要的法規守則。根據道路交通管理處罰條例第44條規定，不論是開車還是騎車，只要經過行人穿越道或可以供人穿越的路口，只要有行人正在過馬路，駕駛人都必須完全暫停讓行人先行。如果被檢舉或攔查發現未禮讓行人，罰緩金額從1200元起跳，最高可處以6000元罰單。

廣告 廣告

更多東森新聞報導

路上斑馬線多「3條線」是什麼？ 交通部解答了

日本大雪狂下！部分航班不飛了 鐵路、公路都受影響

駕駛人注意！上路別做「1事」 車輛恐變廢鐵

