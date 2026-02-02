駕駛注意！樹林、新店焚化廠劃設空品區 違規闖入最高罰6萬

環保局強調，空品維護區採全時段管制，只有已取得有效期限內自主管理標章，或出廠5年內的柴油大客（貨）車、當年度完成定檢的燃油機車、以及執行救援、消防、救護、警備、軍用等經核准必要車輛，得依規定不受管制。（新北市環保局提供）

新北市環保局公告畫設「樹林及新店垃圾焚化廠空氣品質維護區」，持續精進空氣品質管理，2月1日起正式上路，納入焚化廠區及其出入口道路實施全時段智慧監控，管制未完成排煙檢測的柴油車及未完成排氣定檢機車禁止進入，以加強移動污染源管理，持續改善焚化廠周邊空氣品質，守護民眾健康。

環保局表示，焚化廠周邊柴油車輛進出頻繁，若車輛老舊排放黑煙，將影響空氣品質。新北市自民國108年起，已針對轄內八里、樹林、新店3座焚化廠實施清運車輛「門禁管制」，已有成功促使多輛老舊柴油車報廢。

新北市環保局公告畫設「樹林及新店垃圾焚化廠空氣品質維護區」，持續精進空氣品質管理，2月1日起正式上路。圖為新店焚化爐管制區。（新北市環保局提供）

環保局指出，今年起新北市府正式將樹林及新店垃圾焚化廠畫設為「空氣品質維護區」，可有效促使進出廠區業者落實車輛保養與排煙檢測，加速淘汰高污染老舊車輛，採源頭管理擴大污染防制成效。

環保局說明，出廠滿5年且未取得稽查日前1年內排煙檢驗合格紀錄的柴油大客（貨）車，以及出廠5年以上未完成當年度排氣定期檢驗的燃油機車，如進入空品維護區範圍，將依《空氣污染防制法》規定，最高可處6萬元罰鍰，並得令其限期改善，並可連續處罰。

環保局強調，空品維護區採全時段管制，只有已取得有效期限內自主管理標章，或出廠5年內的柴油大客（貨）車、當年度完成定檢的燃油機車、以及執行救援、消防、救護、警備、軍用等經核准必要車輛，得依規定不受管制。

環保局呼籲，柴油車業者應及早完成排煙檢測並取得自主管理標章，機車車主亦應定期排氣檢測，以免違規受罰；新北市將持續檢視管制成效，逐步擴大空品維護區管制範圍與對象，打造清新宜居的城市環境。

