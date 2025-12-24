駕駛注意！騎車、開車拿手機、吸菸，最高罰1200元...用手機架也會收罰單？新制何時開始

立法院12月23日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，針對行車吸菸及機車騎士滑手機等危險駕駛行為，提高罰鍰至新台幣1200元，盼藉由加重處罰強化用路人安全意識，降低交通事故發生率。

本次修正重點與罰鍰調整

根據最新修正案，汽、機車駕駛人於行駛期間，若手持或吸食香菸，導致影響他人行車安全者，罰鍰從原本的600元提高至1200元；機車駕駛人行駛時以手持方式使用手機、電腦等電子裝置，罰鍰則由1000元提升至1200元。

此修正案已在立法院交通委員會初審通過，並無條文保留，直接送院會三讀通過，未經黨團協商，全案獲朝野立委支持。​

立法委員指出，駕駛人行車時吸菸，不僅可能因菸霧、菸灰影響後方用路人視線與呼吸，更可能因單手操作增加分心風險，進而提高交通事故發生機率。

同樣地，機車騎士行駛時滑手機，因需分心操作，嚴重影響操控能力，是交通事故的常見肇因之一。此次修法正是針對這些高風險行為，藉由提高罰鍰強化嚇阻效果，提升整體道路安全。​

此修正案公布後，引起社會廣泛討論。多數民眾認為，提高罰鍰有助於改善駕駛人行為，減少危險駕駛；但也有聲音擔憂，單靠罰鍰難以根治問題，仍需配合教育宣導與科技執法，才能有效降低違規率。

交通主管機關表示，未來將加強宣導與執法，並運用科技設備（如AI辨識）輔助取締，確保法規落實。​

騎車手機放手機架是否違法？

據聯合新聞網報導，交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示，不少駕駛習慣開車或騎車時接聽手機、甚至主動撥打電話，另也有駕駛喜歡邊抽菸邊駕駛，影響其他駕駛及用路人權益，如今修法三讀通過，未來相關罰鍰金額加重，但最重要的還是呼籲民眾專心駕駛。

不過使用「手機架」的機車騎士愈來愈多，是否開罰？交通部回應，儘管條文規定「手持」手機、電腦才開罰，但如果有「影響駕駛安全」疑慮者，同樣也能開罰，呼籲民眾騎車盡量不要使用任何電子設備。

新制何時上路

相關違規行為將依新罰則開罰，違規者除須繳納罰鍰外，也可能面臨違規記點、吊扣駕照等連帶處分。交通部也將配合修法，更新執法手冊與教育教材，確保基層執法人員能順利執行。

新罰鍰將於總統公布修正條文後正式施行，通常會在總統公布後的一段時間（例如30天至60天內）正式上路，以便各地方政府與執法單位完成相關準備與宣導。​

施行方式

法律三讀通過後，須由行政院確認並送總統公布，公布後若條文未特別明定施行日，則依一般慣例在公布後一段時間（常見為一個月左右）開始施行。​

交通主管機關將同步更新執法手冊、宣導資料，並通知各縣市警察單位，針對行車吸菸與機車滑手機等違規行為，依新罰鍰標準1200元開罰。​





