南部中心／鄭榮文 嘉義報導

嘉義一名駕駛疑似恍神，整輛車撞進一間民宅中，巨大撞擊聲響，嚇壞附近住戶，不只門被撞壞，家中的櫃子和停放門口的機車也遭殃，所幸當時屋主不在家逃過一劫，不過家中飼養八年的貓咪來不及跑，慘遭夾死。

駕駛疑恍神開車衝撞民宅 屋主愛貓"來不及跑"慘死

消防人員到場，將受困車內的駕駛和乘客救出。（圖／翻攝畫面）

一輛轎車直直往前開，來到路口後，卻直接撞進前方民宅，巨大撞擊嚇壞附近住戶，許多民眾跑出來查看，不過第一時間，卻看不見車子到底在哪裡，居民一頭霧水，因為這時候整台車卡在民宅裡，動彈不得。救護人員vs.目擊民眾：「兩人整個撞進去喔，沒有辦法出來欸，人沒辦法出來叫支援啊。」警消接獲通報立刻抵達現場，先是將被撞爛的鐵架、門窗移除，再爬進車內將受困的駕駛以及乘客給救出。附近鄰居：「出來就聽到砰一聲很大聲，出來找不到想說奇怪怎麼找不到什麼，這麼大聲怎麼找不到什麼，看整個都煙還有車擠在裡面。」屋主邱小姐：「撞到糜糜卯卯，還有那邊啊冷凍的兩個啊，還有摩托車也龍頭都斷掉了。」嘉縣警水上分局交通組組長陳有達：「這部轎車是從雲林來載朋友，要到老人會館看望朋友，駕駛可能是因為路況不熟，或許有分心的情況。」

家中的冷凍櫃等物被撞壞，機車也毀損。（圖／民視新聞）事發就在嘉義縣太保市，林姓男子開車載著一名乘客，疑似一時閃神釀禍，儘管第一時間閃過一台轎車，但未煞車情況下撞進民宅，不只停在口的機車被撞壞，家中冷凍櫃報廢，唯一慶幸的是，當時住家並沒有人在。屋主邱小姐：「牠都是睡在這個上面還是這個裡面，他進來的時候牠要跳下來，跳下來結果就是東西倒下來夾死了，他的車頭從這邊在這邊。」屋主幸運逃過一劫，但養了八年的愛貓則命喪輪下，警方酒測後駕駛沒有酒駕，車上也沒有違禁物品，但真正事發原因，還有待記一步釐清。

原文出處：駕駛疑恍神開車衝撞民宅 屋主愛貓"來不及跑"慘死

