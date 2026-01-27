駕駛疑恍神 休旅車撞前車再撞2警用機車「1人傷」

苗栗縣 / 綜合報導

驚險瞬間！苗栗縣三義鄉一名休旅車駕駛，在紅燈路口疑似恍神，追撞前方停等紅燈的轎車，而被追撞的轎車，又往前推撞2部警用大型重機車，幸好2名員警及時跳開，沒有受傷，被追撞的女駕駛則是受傷送醫。

兩名騎乘大型重機的員警，正在路口停等紅燈，他們後面慢慢開過來一輛轎車，但這時，轎車後面一輛黑色休旅車，沒有減速直接撞上來，轎車被追撞之後，又往前推撞兩部停等紅燈的警用大型重機，還好員警機警跳開，沒有受傷，但被追撞的女駕駛，則是受傷送醫。

意外發生在苗栗台13線三義路段，黑色休旅車由北往南行駛，來到這處路口，59歲駕駛疑似恍神，追撞停等紅燈的轎車，引發連環撞，猛烈的撞擊，警用機車當場被撞倒，被追撞的轎車，右後側的車身，板金嚴重凹陷。

苗栗分局三義分駐所長余偉豪說：「(休旅車)疑未注意由徐女駕駛之自小客車，於前方同向停等紅燈，而發生碰撞，事故後，徐女所駕駛之自小客車，又追撞前方，停等紅燈之兩部警用大型重機車。」

警方調查，受傷的女駕駛和2名員警都沒有喝酒，肇事的休旅車駕駛，酒測值沒有超過標準值，詳細事故原因還在釐清中。

