駕駛疑打瞌睡 曳引車暴衝撞休旅車小姊弟送醫

曳引車疑似司機打瞌睡，突然衝到對向車道，跟轎車發生對撞。（圖／東森新聞）





今天（6日）早上10點半左右，一輛曳引車行經宜蘭頭城二城國小路段時，疑似司機打瞌睡，突然衝到對向車道，跟轎車發生對撞。轎車內駕駛和副駕駛座上兩人受困，另有兩名孩童被救出。

路口監視器拍下，曳引車衝撞安全島後，直接跨騎到對向車道，一輛自小客車閃避不及，被曳引車迎頭撞上。事發在宜蘭頭城二城國小路段，上午10點左右，發生這起意外車禍，當時自小客車上有兩名乘客，受困扭曲變形的車體內。

坐在駕駛座與副駕駛座的兩名大人一度受困在車內，表情相當痛苦，警消正積極協助將兩人脫困。另外後座還有一名9歲女童，右腹部疼痛，另一名8歲男童則右耳疼痛，還好兩人意識皆清楚，被緊急送往醫院就醫。

根據警方調查，肇事駕駛從台北載運土方要前往宜蘭蘇澳，因為沿途疲憊，疑似打瞌睡肇禍，至於詳細肇事原因，仍待警方進一步釐清。

