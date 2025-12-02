駕駛疑無照謊報身分！ 拒檢逃逸還衝撞員警

台北市 / 綜合報導

台北市保大昨(1)日晚上10點多，在松江路實施路檢時，一輛租賃車駕駛因沒繫安全帶遭盤查，但他沒帶駕照還謊報身分，竟心虛發動引擎加速逃跑。盤查的潘姓員警及時鬆手，卻還是遭擦撞倒地，差點被車輪輾過，所幸僅手腳擦挫傷無大礙。警方懷疑肇事駕駛可能無照或遭通緝，已經製單舉發並依妨害公務罪偵辦。

警方在路口執行路檢勤務，下一秒白車加速落跑撞倒員警，目擊民眾說：「哇，這很危險。」後車車主目擊發出驚呼，再看一次驚悚瞬間，白車發動引擎，員警當時卡在駕駛窗邊，還好緊急鬆手，但駕駛加速踩油門往左切，員警被擦撞一個踉蹌跌倒，差點被壓在車輪下。

昨日晚上10點多，台北市保大警方在松江路交流道旁實施路檢，這輛租賃車違規駕駛遭盤查，潘姓員警VS.肇事駕駛說：「等一下，駕照對一下，切進來，證件對一下，你有沒有駕照，你到底在報什麼，你下來。」駕駛謊報身分，發動引擎想落跑，潘姓員警VS.肇事駕駛說：「(我報了)你幹嘛，你幹嘛。」

回顧當時，潘姓員警先詢問有無駕照，駕駛沒有還謊報身分證字號，員警叫他下車受檢，但駕駛拒絕還加速逃逸，員警來不及制止，準備鬆手時被撞倒，好險只受擦挫傷，台北市保大第三中隊長朱浩瑜說：「車內駕駛神色慌張，眼神閃爍，且未繫安全帶，於查證身分時，駕駛屢次提供錯誤證號，惟該車拒絕受檢加速逃逸，以致員警跌倒受傷，經就醫後並無大礙。」

員警常在深夜路檢時查到毒駕違規，尤其唾液篩檢上路，當場一測便知是否毒駕，但這回駕駛為何心虛拒檢，警方懷疑可能無照或遭通緝，但確切原因仍有待追查釐清。

