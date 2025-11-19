駕駛疑誤踩油門暴衝 車直撞早午餐店.夾傷店員

花蓮縣 / 綜合報導

真的是驚險一瞬間，在花蓮市今（19）日一早，有一位女駕駛疑似誤踩油門，竟然開著車暴衝、撞進一間早午餐店，還撞向櫃檯，而原本站在裡面的女店員當然被夾住、動彈不得，有熱心民眾見狀立刻幫助她脫困， 店員的雙腳有多處擦挫傷，不過沒有生命危險。至於肇事駕駛面對相關提問，都說忘記了。

早午餐店內，一位女店員低著頭站在櫃台收銀機旁，沒想到下一秒，一輛銀白色轎車突然直衝撞進店內，撞擊力道大到把停在路邊的機車也撞進店裡，再一起擠向櫃檯，而女店員聽到聲音，剛抬頭就被夾在櫃台後方動彈不得，根本來不及逃。

廣告 廣告

陳姓女店員說：「我就站著啊，看到的時候，它(車子)就已經進來了。」陳姓女店員說：「就被夾住了。」當事女店員回想當下驚魂未定，而換個角度看，撞擊過程怵目驚心，轎車開在馬路上，剛準備右轉靠邊停車時，突然往右邊暴衝，一路衝破玻璃門直闖進店內，再撞向店員，目擊民眾也嚇壞，但第一時間救人要緊。

目擊民眾朱小姐說：「我就踹下去。」目擊民眾朱小姐說：「塑膠垃圾桶拖出來，滅火器、東西都搬出來，把摩托車移走、吧檯移走，人才拖出來。」當時在店內有4到5位用餐客人，上班店員則有3位，而站在櫃台遭夾的女店員，雙腳多處擦傷，不幸中大幸，送醫救治後已無大礙，其他同事及客人也很平安。

早午餐店老闆娘說：「蠻幸運客人都是坐在後面，所以是前區的部分，都剛好都離開了。」至於肇事駕駛，面對提問一問三不知，肇事駕駛友人說：「是要過去吃(早午餐)。」記者VS.肇事駕駛梁姓女子說：「你是不小心踩到(油門)，對啊(過程)都忘記了。」原本悠閒的早午餐時段變成致傷驚魂記，梁姓駕駛自稱是誤踩油門，但確切肇事原因還有待調查。

原始連結







更多華視新聞報導

汽車暴衝撞店家 76歲駕駛拄拐杖下車查看

誤把油門當剎車！駕駛失控撞進超商 碎片掉滿地

疑童誤轉油門！ 「阿公載孫」機車暴衝 車輛險撞急剎

