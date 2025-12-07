社會中心／王毓珺 嚴凱 新北報導

身體不適開車上路還是要多加留意！今天（6日）下午在新北市新莊，有名駕駛從停車場出來後，先是撞上一輛雙載機車跟汽車，隨後又爆衝撞上停在路的機車跟兩部腳踏車，造成機車騎士與乘客輕傷。肇事駕駛則當場失去生命跡象，所幸送醫搶搶救後恢復心跳。

白色小客車剛開出停車場，突然撞上停等的雙載機車，又跟直行的汽車發生碰撞，機車彷彿成了夾心餅乾，騎士趕緊跳車逃生。沒想到駕駛還繼續踩油門，暴衝上人行道，還把機車直接撞上騎樓，差點撞進店面。

廣告 廣告

救護人員趕到把駕駛救出，但他已經失去呼吸心跳，緊急送醫搶救。

目擊民眾：「他（駕駛）好像有點抽搐，然後後面就看到吐了，蠻多路人在外面叫他的，警察來了就把他（駕駛）拖出來。」





BMW駕駛暴衝撞多輛汽機車 駕駛疑身體不適肇事一度OHCA

駕駛疑身體不適暴衝撞多車 一度OHCA送醫搶救（圖／民視新聞）





只見肇事的白色轎車，直接把Ubike壓在車輪下，車頭板金更是直接破了一個大洞。

目擊民眾：「他應該是從停車場出來，然後出來的時候，有撞到一台摩托車，然後就開始爆衝，然後就撞到那顆樹，油門就一直踩一直踩一直踩，還把機車撞飛上來。」

民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到當時駕駛暴衝後，先是波及到停在這邊的腳踏車，地面上滿是車殼碎片，甚至連玻璃都還插在樹上，可以想見當時的撞擊力道有多麼強大。」

無辜被波及的機車，車尾都凹陷變形，沒辦法再騎。沒了交通工具的車主，看到更是心痛不已。





BMW駕駛暴衝撞多輛汽機車 駕駛疑身體不適肇事一度OHCA

駕駛疑身體不適暴衝撞多車 一度OHCA送醫搶救（圖／民視新聞）





遭波及車主：「很衰啊我在裡面上班，外觀上面看起來是不能騎了，但是裡面引擎我沒有發動。」

6號下午1點半多，新北市新莊幸福路上，51歲周姓駕駛，開車先撞上雙載機車、汽車，再爆衝波及到停在路邊的機車跟兩部自行車。機車上的2人輕傷，失去呼吸心跳的肇事駕駛，搶救後恢復心跳。

目前只能確定沒有酒駕，車上也沒有違禁品。是不是因為身體不舒服釀禍，還是有其他原因，都有待警方進一步釐清。

原文出處：BMW駕駛暴衝撞多輛汽機車 駕駛疑身體不適肇事一度OHCA

更多民視新聞報導

新北男「毒駕」恍惚狂撞波及多車! 肇事駕駛還想落跑被攔

蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警

宜蘭警執勤遭撞送醫！陳俊宇第一時間探視 喊請大家一起集氣

