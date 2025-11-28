駕駛突撞路邊車「驗出毒駕」 全台毒品快篩1星期「開罰近千萬」

毒品唾液快篩試劑上路一週以來，全台已成功取締183件，開罰金額接近千萬元。在宜蘭羅東，一名40多歲李姓駕駛因行車歪斜撞上路邊車輛，經警方檢測發現安非他命呈陽性反應，成為宜蘭首件案例。另一起案件則發生在新北市永和區，一名60歲蔡姓駕駛因轉彎未打方向燈被攔查，經檢測後發現依托咪酯呈陽性反應，並查獲電子菸主機四台。警方表示將持續嚴格執法，全力遏止毒駕行為。

宜蘭羅東車禍意外，駕駛驗出安非他命陽性。（圖／TVBS）

在宜蘭羅東鎮南門路中正街口，26日下午5點左右，一輛銀色小客車雖然車速不快，卻愈開愈歪，最終撞上了路邊車輛。當員警獲報到場時，發現40多歲的李姓駕駛精神恍惚，言行舉止異常。警方立即對其實施毒品唾液快篩檢驗，結果顯示安非他命呈陽性反應，這也成為毒品唾液快篩試劑上路後宜蘭縣的首件毒駕案例。

成功所所長蕭柏冠表示，全案將依公共危險罪及毒品危害防制條例偵辦。毒駕情況層出不窮且愈來愈猖獗，另一起案件發生在新北市永和區秀朗路。當時，一名60歲蔡姓駕駛因轉彎沒有打方向燈被員警攔查。雖然男子乖乖配合下車，但說話口齒不清，眼神飄忽不定。在警方一再追問下，他最終主動交出3顆菸彈。

男子轉彎未打方向燈遭攔，快篩驗出依拖咪酯。（圖／TVBS）

經過唾液快篩檢測，蔡姓駕駛呈現依托咪酯陽性反應，警方還查獲了電子菸主機四台。除了依毒品危害防制條例處理外，交通違規部分也會製單舉發。後續將根據尿液檢驗結果，以公共危險罪函送法辦。

毒品唾液快篩試劑於20日正式上路，截至26日這一週的時間內，全台已共取締183件，開罰金額接近千萬元。警方強調將持續加強執法力度，全力遏止毒駕行為，確保道路交通安全。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

