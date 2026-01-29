駕駛精神不濟！曳引車自撞電桿民宅 超載罰單更讓他吃不消

【記者凃建豐／高雄報導】28日23時許高雄市仁武區仁林路發生營貨曳引車自撞電桿交通事故。駕駛王男（約46歲）沿仁林路西向東方向直行時，疑因精神不濟恍惚致右前車頭自撞前方電桿及民宅門口，未與其他車輛碰撞，現場無人受傷。

警方調查發現，該曳引車搭載瀝青，配有臨時通行證，但過磅超載19噸，違反道路交通管理處罰條例第29-2條規定掣單舉發，可處新臺幣48,000元罰鍰。

駕駛王男經實施酒測值為0，車上無乘客。員警現場交通疏導並通報台電處置。初步研判為駕駛王男未注意車前狀況導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

曳引車駕駛精神不濟自撞電桿，台電工程人員急修復。翻攝畫面

