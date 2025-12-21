駕駛缺工老化 台中公車2年少800班

台中市公車駕駛缺額達15.6%，除了加薪等措施，市府研擬自駕公車系統，盼減少依賴人力。記者陳秋雲／攝影

台中市公車駕駛缺工、老化問題浮上檯面。根據統計，公車駕駛缺額比率達15.6%，約229人，比前年少800班次，公車系統恐面臨「減班成常態」危機。市府回應，透過調整營運成本、要求業者加薪及擴大徵才等多元配套，穩定人力且脫班已降至5%以下。

台中市府每年編列公車補助「雙十優惠」等經費，約20億元，但不敵人力荒。交通局統計，客運駕駛配置應為1467人，但在職1238人，以中台灣客運、豐原客運及統聯客運缺額最為嚴重。人力不足直接反映在公車縮班上，目前平日發車數約7000班，較2023年的7800班減少逾一成，影響通勤族與學生搭乘權益。

廣告 廣告

通勤族有感，陳先生表示，近期在台中車站公車，尖峰時段班距由最多15分鐘，拉長到30分鐘。大雅往返市區的重要路線525公車，也曾因脫班導致學生臨時改騎YouBike或請家人接送。通勤族直言，搭公車雖省錢，但誤點脫班頻傳，只能改開車。

議員陳俞融指出，交通局指駕駛平均月薪5至7萬元，其實多仰賴高工時與犧牲休假換取，駕駛還得承受高強度交通壓力與乘客投訴風險，是「血汗錢」。公車駕駛對年輕人明顯缺乏吸引力，年齡結構呈倒金字塔，50歲以上駕駛占62%，但30歲以下年輕新血僅占4%，未來5年隨主力駕駛陸續退休，公車駕駛恐面臨嚴重人力荒。

交通局表示，2023及2025年兩度調整每車合理營運成本及基本運價，並要求客運業者為駕駛分次加薪至少4000元，其他從業人員也加薪逾2000元，提升留任誘因。另持續與勞工局、台中區監理所合作徵才。他表示，目前台中市公車準點率約95%至96%，脫班率已低於5%，優先確保通勤族熱門路線。

交通局長葉昭甫說，全台客運駕駛平均年齡約55歲，即便每年補充1至2成人力，預估10年後整體駕駛人力仍可能剩下7成。市府研擬自駕公車系統計畫，視技術成熟度引進，期望是彌補人力缺口的長期解方。

葉昭甫指出，客運缺工屬全國問題，市府除督促業者加薪穩定現有人力，也透過帶薪訓練、久任獎金等方式，媒合失業青年及原住民投入駕駛行列。

【看原文連結】

更多udn報導

踏入誠品遇張文！她閃了一刀 香港夫婦返回悼念

不敢搭捷運…他老闆吐1句話帥爆 網羨：還缺人嗎

女星紅毯險走光 傳原任慈善節目司儀慘被踢出局

腫麼了？神顏男神｢臉蛋浮腫狀態回不去｣ 粉絲心疼