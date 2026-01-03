駕駛蓄意將車輛行駛至巡邏車後方挑釁 遭警掣單告發
海山分局三日表示，日前民眾報案稱板橋區中山路一段158巷7號前。有自小客車及普重機車違規停車，影響往來通行，請警方派員到場取締。所轄海山所派員到場，見1部自小客車併排違規停車，依違反道路交通管理處罰條例第56條第2項掣單告發。
海山派出所長柯順雄說明，警方到場後，見1部自小客車併排違規停車，故依違反道路交通管理處罰條例第56條第2項「併排停車」掣單告發。因該處為虛黃線的雙向通行車道，為避免影響往來行人與車輛通行，警方要求違規人駛離，並持續於該路段取締車輛違停。
惟該車駕駛蔡男蓄意將車輛行駛至巡邏車後方，並長按喇叭數次，經下車了解情況，並說明「虛黃線」規定後，再依違反道路交通管理處罰條例第41條「按鳴喇叭不依規定」掣單告發。
