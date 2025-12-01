駕駛買鹹酥雞違停 見警心慌！ 全因車上藏槍、毒

男子原本與朋友外出買宵夜，卻因違停引來警方注意。（圖／東森新聞）





花蓮警方日前巡邏時，發現一名男子將車違停在攤販前，疑似在等鹹酥雞。員警上前盤查時，駕駛神情異常緊張又語無倫次，讓警方起疑，果然在車上查獲安非他命與改造槍枝，進一步以唾液快篩檢測，也證實男子毒駕上路。

員警詢問車內物品時，男子反覆閃爍其詞，還想裝傻推說「不是我的」，但警方當場就在中央置物處看到夾鏈袋白色粉末，男子一時語塞，破綻百出。警方要求男子下車配合檢測時，他只是不停「嗯嗯嗯」回應，顯得心虛又無措。

廣告 廣告

男子原本與朋友外出買宵夜，卻因違停引來警方注意，員警見他一臉害怕更加警覺，先進行盤查並酒測，隨後在車上找到一包疑似安非他命的夾鏈袋。警方進一步搜索車內，更意外查獲子彈及一把改造手槍，情況相當嚴重。

玉里分局富里分駐所表示，這次也是花蓮警方首次採用新制唾液快篩方式，結果立即驗出男子毒駕。33歲陳姓駕駛因持槍、持毒與毒駕三罪併罰，後續將依法移送。原本只是想吃鹹酥雞，卻因毒品與槍械全曝光，恐怕得蹲完牢才吃得到宵夜。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

投資詐騙！女損失逾500萬 車手面交「當場被警逮」

花蓮堰塞湖潰壩重創校園 遠雄志工協力修復光復國中

馬太鞍溪旁車禍！砂石車幾乎對撞、駕駛一度受困

