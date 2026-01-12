駕駛購物疑忘拉手煞車！廂型車滑進彩券行 撞傷1女客

雲林縣 / 綜合報導

雲林斗六一家彩券行外，一輛廂型車滑行撞進店內，員工跑出來一看驚呆在原地，因為駕駛座上沒有人，原來開車的駕駛在對向買東西，把廂型車停在路邊，但疑似忘記拉手煞車，導致整台車滑進彩券行，當時騎樓下有名女顧客正在試手氣，財神爺還沒來，反而被這台廂型車，撞到受傷。

彩券行外，一輛黑色廂型車，從後方緩緩開進來，把整排桌椅撞翻後，揹著後背包的女顧客，還搞不清楚發生什麼事，下一秒，連人帶桌像夾心餅乾被包夾，彩券行員工跑出來一看，整個人驚呆在原地愣了好幾秒，因為廂型車駕駛座上竟然沒有人。附近店家說：「看到他車放這邊，人跑到那邊，車滑過去的，對。」

事發在雲林斗六，當時賴姓男子開車，來到中華路上要買東西，把車停在對向路邊，疑似沒有把手煞車拉定位，也沒有確認煞車燈有沒有亮就下車，車子才會一路滑，撞進對向彩券行，造成店內一名顧客手腳擦挫傷。

斗六分局第五組組長何圳生說：「造成一名顧客擦挫傷及商家物品毀損，駕駛經警方實施酒測，酒測值為零，無酒駕情事，全案由本分局交通小隊專責處理。」廂型車以滑行的速度撞進彩券行，還好車速不快，現場擺放的彩券展示桌，被撞到東倒西歪，駕駛也得面對後續的損害賠償。

