駕駛路見「紅衣女」險撞 下車查看是個紅氣球！民眾質疑從中國飛來

記者許書維、張裕坤、范誠庭 / 彰化報導

彰化一名謝先生上午在開車的時候，突然發現前方出現一個詭異的紅色影像站在路面上，他以為是人嚇得急轉方向盤閃避，下車查看，結果發現竟然是一個高100多公分的空飄氣球，上面還有中國簡體字，消息也驚動警方和憲兵隊等單位，前來勘驗是否是統戰的空飄氣球。

彰化一名駕駛，在開車時看到疑似人的紅影閃過。

22日清晨7點天色還沒全亮，民眾開車在彰化彰南路上，突然看到前方路面上疑似站著一個紅衣服的身影，嚇得急轉方向盤閃避，車身劇烈晃動差一點撞上，駕駛謝先生心有餘悸地下車察看，結果令他傻眼。

氣球發現者謝先生：「突然好像一個東西出現，嚇一跳（以為是人），對啦對啦。」

對於碰上紅色大氣球，謝先生表示震驚。

原來這是一個紅色的空飄氣球，氣球下面還懸掛著一個紅布條，上面用簡體字寫著「發揮智能 力保發展」，謝先生直覺這是一個從中國飛過來的空飄氣球，因為40多年前、小時候他在田邊也撿過。

氣球發現者謝先生：「好像是白色的，下面綁著肉乾，飛到田裡。」

紅氣球下面出現簡體字，軍方與警方皆來查看

彰化出現疑似中國空飄氣球的消息傳開，包括警方和憲兵隊、後備軍人中心三方都派人前來查看，拿尺量一量，氣球直徑約100公分，下面的布條長160公分、寬40公分。根據了解，國防部曾發布訊息，從21日上午6點到22日上午6點，中國軍機軍艦持續擾台，其中也監控到五顆高空氣球飛過台灣。

彰化警分局長林英煌：「我們會查訪周邊的監視器啦，查訪可能的業者。」

林英煌表示，會再針對事件進行調查。

不過勘驗過後，軍警研判這顆紅氣球不屬於中國軍方，因此沒有回收沒入。但是警方表示，如果氣球是從別人的車上掉落，可以依照道交條例開罰3000到1萬8000元。

