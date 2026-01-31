駕駛車上藏毒遇臨檢心虛 迴轉逃逸自撞騎樓、分隔島

台中市 / 綜合報導

台中市警方，凌晨在文心路設置臨檢點，一輛白色轎車，拒絕受檢後迴轉逃逸，過程警方開槍攔阻，但駕駛依舊沒打算停車，撞進騎樓造成多部機車毀損，以及店家門玻璃碎裂，隨後又撞上中央分隔島，才被警方圍捕，過程中還造成一名員警受傷，男子大動作逃給警方追，原來男子毒品通緝在身，加上車上藏有毒品，才會心虛落跑。

大批警力衝上前，將車上的男子拖下車，因為他稍早開著這輛白色轎車，衝撞攔檢點還倒車逃逸。事發在台中文心路，和市政北一路口，當時員警設置攔查點，結果卻遭白車衝撞，附近店家也遭到波及，整片玻璃門爆開，路邊機車和單車，也倒一排，白車甚至撞到，前保險桿整片掉落，輪胎也歪掉。

廣告 廣告

當時路檢的警方，也對空鳴槍，試圖阻止男子繼續開車在路上亂衝，但男子猛踩油門，衝撞進民宅，最後自撞分隔島，過程還造成一名員警受傷，男子也受到輕傷。

台中市六分局交通組長蕭啓宏說：「過程之中我們有開了一槍，那另外有一位同仁為了閃避車輛的時候，有輕微受傷，目前送到醫院救治當中。」到底為什麼這麼害怕被警察攔檢，原來男子因為毒品通緝在身，車內又藏毒品安非他命，才會看到員警就心虛落跑，還好過程沒有波及其他用路人，全案依毒品、妨害公務等罪嫌，移送偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

疑為躲「酒駕取締」 重陽橋上倒車險撞後車落跑

遇酒測臨檢「停車滑行中」 3警突上前亮槍

台南自撞分隔島！車頭凹陷鑲進電桿 女駕駛棄車逃

