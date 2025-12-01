駕駛農用車「倒退嚕」未注意 親生母慘遭爆頭釀天倫悲劇

台南市王姓男子今年5月駕駛農用車，因未注意車後狀況，倒車輾斃自己親生母親，地院一審判處有期徒刑8月、緩刑2年。資料照片

台南市將軍區王姓男子，今年5月駕駛農用車倒車時，因未注意後方狀況，當場輾過自己的母親，造成母親頭顱破裂、胸腹多處骨折，當場死亡。王男被依過失致死罪嫌送辦，台南地院審酌王男犯後態度、家庭狀況及獲家屬諒解，一審判處有期徒刑8月、緩刑2年，須向公庫繳納10萬元，可上訴。

判決指出，今年5月9日中午，王男與父親一同從事農務時，王男駕駛農耕用車倒車時，未依規定顯示倒車警示，也沒有謹慎查看後方狀況，雖當時天後晴朗、視線良好，路況也無障礙，但王男因一時疏忽，撞上後方騎乘機車的母親，王母倒地後遭王男直接輾過，當場頭顱破裂、胸腹多處骨折，當場慘死。

王男被依過失致死罪嫌送辦，法官認為，王男案發後坦承犯行，並取得父親及其他家人諒解，並審酌其育有3名未成年子女，須負擔家庭生計，且因過失肇事痛失至親，內心承受極大悔恨與自責，因此判處有期徒刑8月，並予以緩刑2年，但須向公庫繳納10萬元。



