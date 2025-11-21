駕駛過彎頭暈撞七車 毀「追風」經典二行程車
經典老車被撞成廢鐵！台北市辛亥路七段，轎車失控撞路旁7車，駕駛供稱，她突然感到身體不適，頭暈目眩，才會釀禍。對此，受害機車車主表示，因為他的車輛是80年代經典神車「追風」，1年多前購買這款經典車，保養改裝花了很多心力，現在愛車變成廢鐵，只有心痛。
車輛行經路口，卻慢慢往右靠，駕駛當時身體不適，下秒意外發生。
肇事駕駛當時行經辛亥路七段，突然身體不適感到頭暈，整輛車向右偏移，撞上了3部機車，還有1部電動輔助自行車。
肇事駕駛25歲是女性，從事餐飲業。她不只撞到3部機車，還有1輛電動輔助自行車，以及前方3輛轎車，當時還發出巨響。
目擊民眾：「這邊摩托車嘛，那邊又有停1台汽車，他把汽車撞到前面去，這一台汽車再撞到前面去，那台汽車右前輪衝上安全島。」
這一撞不只車主心疼，改車迷也心碎。因為看看機車，是1986年到1992年出產的追風RZR，經典二行程車，就卡在車頭前變成廢鐵，2輛追風都毀了。受害車主1年多前買的二手車，當年追風價格6萬多元，如今二手價3萬元，但更貴的是改車費。
受害車主趙先生表示：「當初會買這台車（追風），是認為它外觀上和騎乘上，還有一些條件上才選這台車，然後也就是覺得說，一步一步把車子從原本的樣子，改造成現在這個樣子。看到因為這起車禍，讓它發生成這樣，也很心痛。」
辛亥路七段的這處停車格就停著經典車款，包含追風還有 FZR，每次都有民眾路過拍照。如今想要看到這款車不容易，機車車主天外飛來橫禍，愛車變成廢鐵，只有心痛。
