駕駛過彎「切西瓜」不成 如翹翹板路中狂晃
開車過彎，真的要抓好距離，否則可能像這位駕駛一樣，有民眾行經文化大學後山，看到前方車輛轉彎時疑似想「切西瓜」卻失敗，車輪卡在路中央凹陷處，就像翹翹板一樣。
車輛路口等待，但前面這台難道是在玩？一下不夠，兩下、三下，最後蹬了七下才順利過彎，後方貨車彷彿也傻眼，繞了更大一圈，不敢離他太近。
事發在文化大學後山，駕駛目睹白色轎車，過彎時疑似角度沒抓好，車輪卡到路中央凹陷處，釀成進退兩難，因此變成像在玩蹺蹺板。
影片曝光有人笑說，轎車切西瓜切到樹頭，還有人懷疑這狀態難道是酒駕，也有人覺得，雖然開車技術令人無言，不過幸好沒出意外，希望這位駕駛開車技術要再練練。
