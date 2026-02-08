駕駛酒駕暴衝進停業診所 酒測值0.89嚴重超標

中部中心報導

台中市有輛小貨車，行駛間先擦撞路邊機車，隨後又直行撞入，一間停業多年的診所，撞擊力道猛烈，附近住戶紛紛外出查看。經過警方進行酒測，肇事駕駛酒測值嚴重超標！





駕駛酒駕暴衝進停業診所 酒測值0.89超誇張！

小貨車衝撞民宅。

注意看監視器的右前方，有沒有，小貨車過來了，它高速行駛，直接往民宅撞過去，看看它，它是整輛車塞進去了，鐵捲門被破壞，車頭還撞上室內的柱子才停！本來是診所，不過，80多歲的退休老醫師，住在北部，偶爾才回來看看，民宅在8日清晨7點多，被小貨車衝撞！

小貨車衝撞民宅。50歲魏姓駕駛，開著車，先擦撞上停放在路邊機車！隨後又直行撞入，樂群街與四維街口的民宅！警消人員獲報前往，發現駕駛只受輕微擦挫傷，初步治療後沒送醫，也還好沒有波及其他人！肇事駕駛酒測值，將近0.89，嚴重超過法定標準值，涉及酒後駕車的公共危險罪嫌，被移送台中地檢署偵辦。





原文出處：駕駛酒駕暴衝進停業診所 酒測值0.89超誇張！

