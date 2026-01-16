駕駛酒駕開上山路 過彎撞對向貨車！車頭起火燒

黑色轎車起火燃燒，這一幕把目擊民眾、駕駛們通通嚇傻。（圖／東森新聞）





新北市林口12號下午發生驚悚車禍！一輛轎車過彎撞上對向貨車，車頭瞬間起火燃燒，堵住整條山路。警方到場時火勢已經熄滅，肇事駕駛酒測值達0.7，他供稱是釣魚時有喝提神飲料，但回程時精神不濟釀禍。

煞車聲接著撞擊聲，是黑色轎車一個過彎，就和對向貨車碰撞，車抖了好大一下，上方的液體全灑在黑車上，車一往後猛撞，車頭起火燃燒，這一幕把目擊民眾、駕駛們通通嚇傻。

貨車乘客：「他追撞來車，撞到我的車。」

貨車乘客趕緊報案，尤其山路狹小，車禍後難以通行，熱心民眾在路中幫忙指引方向。

事發在新北市林口頂福路段，12號下午4點多，警方到場時已經沒有火勢，雙方無人受傷受困。肇事的是51歲男子，酒測值達0.7，供稱是在桃園海邊釣魚時配酒精提神飲料，回程時精神不濟釀禍，被依公共危險罪送辦，但他的愛車不只被撞毀，也被燒毀。

當時轎車碰撞上貨車起火燃燒，而且火勢集中在引擎蓋上，但車怎麼會燒起來，專家這樣看。

信義區修車廠溫太醫：「如果裡面的油噴出來，基本上它會從這個縫燒出來，但是現在噴上去，它是灑在這裡，有可能是那台貨車，可能上面有載比較容易燒起來的液體。」

專家研判，不是內部開始起火，而是易燃液體造成，但也提醒民眾，平時開車油管的狀況要多加留意。

信義區修車廠溫太醫：「龜裂就是有裂痕，它還不會漏油，但是有龜裂就建議要換掉。」

這回車禍怎麼燒，詳細起火原因、車禍肇責，都還有待相關單位釐清，駕駛涉及酒駕，也得記起教訓。

