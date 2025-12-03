駕駛開車想阻止搶劫！意外「撞死受害女子」影片流出網傻眼

國際中心／張予柔報導



宏都拉斯聖佩德羅蘇拉近日發生一起悲劇的交通意外，一名女子在家門口遇到歹徒要搶劫，綠車駕駛在巷弄中意外目擊這起搶劫案，便試圖駕車阻止歹徒，沒想到歹徒快速閃身躲避，車輛反而撞上被搶女子，造成她當場死亡。





一名男子試圖搶劫女子的包包，綠車駕駛目擊後試圖阻止，卻不慎撞上女失主。（圖／翻攝自Ｘ）

這起事件發生在11月21日下午，地點位於特弗雷斯科社區的一條巷弄內。從監視器畫面可見，一名男子趁著女子準備進屋時，迅速衝過去搶奪其包包，正好駕駛綠色車子的女士目睹全程，便立即開車加速衝向歹徒，試圖阻止這場搶劫事件。然而，歹徒反應迅速，閃避了汽車的衝撞，結果綠車意外撞向仍站在門口的女失主，受害女子當場倒地失去意識。

女子遭撞後當場倒地失去意識，綠車上的駕駛和乘客趕緊下車查看情況。（圖／翻攝自Ｘ）

事故發生後，女駕駛與車上乘客趕緊下車查看情況，屋內家屬也緊急撥打電話求援。據當地媒體報導，目前尚未公布女駕駛可能面臨的刑責，但這起事件已引起警方關注，女失主送醫後因傷勢過重宣告不治。

女失主送醫後因傷勢過重宣告不治，這起事件也引起熱烈討論。（圖／翻攝自Ｘ）





