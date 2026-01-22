駕駛險撞飄路中100cm巨大紅氣球 綁8簡字疑「統戰標語」軍警拒收

這是大陸氣球擾台還是有人惡作劇？彰化有民眾今（22）天上午開車行經彰南路，轉彎時差點撞到一個紅色的東西，原本以為是人，嚇了一大跳，仔細看發現竟是一顆氣球，下面還綁著疑似「統戰標語」，趕緊報警處理。

彰化一名駕駛今天上午開車經過彰化市彰南路時，在轉彎處險些撞上一顆直徑約有100公分的巨大紅色氣球，當時因為天才剛亮，民眾一度以為是人影，嚇了一跳，但仔細一看是氣球，加上底下掛著長160公分、寬40公分簡字標語，寫著「發揮智能、力謀發展」8個大字，讓他懷疑從大陸飄過來。

民眾險撞巨大紅氣球，綁上簡體字標語。圖／台視新聞

民眾不敢大意趕緊報警，軍方、警方、憲兵三方都聚集確認，然而經過討論之後通通拒收，因為跟過去擾台的白色氣球不同，因此不收回，最後讓撿到的謝先生自己帶回家，結束一場懷疑可能是氣球擾台的事件。

彰化／謝美玲 責任編輯／張碧珊

