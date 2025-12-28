駕駛一句話都沒說「直接倒車」嚇跑人肉佔位女：她真的以為我不敢

生活中心／綜合報導

一名藍衣女子以身體「人肉佔位」。（圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」YT頻道）

桃園市中壢區於日前發生一起停車糾紛，一名駕駛行經松勤路尋找車位時，遭遇一名藍衣女子以身體「人肉佔位」。面對女子舉手示意阻擋，該名駕駛未發一語也未下車理論，直接打起雙黃燈強行倒車入庫，嚇得該女子只能倉皇閃避。影片曝光後引發兩極討論，網友一面倒大讚駕駛「是個狠人」，但也有理性聲音提醒此舉恐有法律與安全風險。

YouTube頻道「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」公開一段行車紀錄器畫面顯示，事件發生於24日傍晚17時45分許。當時適逢平安夜人車繁忙，該駕駛在中壢市區繞行尋找停車格，好不容易發現路邊有空位，卻見一名藍衣女子站在格子中央，試圖以身體為同伴佔位。儘管女子見狀舉手試圖阻止車輛進入，但駕駛決定不予理會，也沒有搖下車窗爭辯，而是直接切換倒車檔，將車尾對準停車格強勢進入。

儘管女子舉手示意，但駕駛不予理會，直接倒車停入停車格。（圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」YT頻道）

面對駕駛的「硬氣」舉動，該名女子眼見無法繼續霸佔，且隨著車輛持續逼近，她最終只能無奈跳開逃離現場。事後，駕駛在網路上分享這段影片，並霸氣寫道是為了「懲罰人肉佔車位」，更直言嘲諷對方「她真的以為我不敢直接倒車欸」。

這段影片迅速在網路上發酵，許多網友紛紛留言力挺，稱讚駕駛「全程不說話直接倒車，是個狠人」、「都快2026年了還有人肉佔位，教訓得好」、「第一次看到這麼果斷的倒車入庫」。

然而，在一片叫好聲中，也有部分網友持保留態度，認為駕駛的行為雖然解氣，但實際操作上存在極大風險。有人指出，若過程中真的發生碰撞，駕駛恐需承擔較大的肇事責任，甚至可能觸法。理性網友建議，遇到類似狀況「報警優先」才是上策，透過公權力介入處理，「大不了大家都別停」，以確保自身安全與法律權益。

