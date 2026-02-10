駭人影像曝光！台9線24歲憲兵自撞號誌桿 引擎噴飛起火釀1死慘劇

記者莊淇鈞、呂彥／花蓮報導

行車紀錄器拍下撞擊瞬間。（圖／翻攝畫面）

台9線204.7公里處花蓮縣壽豐鄉志學路段，今天（10日）上午6時40分，1名24歲在空軍基地的擔任憲兵的鍾姓男子，開車行經該路段北上車道，不明原因高速猛烈撞擊路中央的號誌燈桿，由於撞擊力道驚人，車體當場扭曲變形，就連引擎也在猛烈撞擊下和車體分離、噴飛到對向車道並起火燃燒，鍾男噴出車外慘死，詳細事故原因仍待警方後續調查釐清。稍早前行車紀錄器畫面曝光。

行車紀錄器拍下車子撞擊後引擎噴出起火。（圖／翻攝畫面）

據了解，擔任憲兵的鍾男，今天清晨疑似準備開車返回營區上班，卻在行經台9線204.7公里處花蓮縣壽豐鄉志學路段時，車輛不明原因突然失控向左偏斜，隨後在毫無減速的情況下猛力撞上中央分隔島上的路口號誌桿，撞擊瞬間發出巨大聲響，整輛車猶如遭到揉捏的廢鐵嚴重變形。

事故發生後現場情形。（圖／翻攝畫面）

更恐怖的是撞擊力道強大到車輛引擎直接「噴掉」，整顆引擎脫離車殼後，飛過分隔島掉到對向車道、還起火燃燒，鍾男則在猛烈翻滾中被甩飛車外，重傷倒臥地面，目擊民眾協助報案，並放置三角錐避免二度衝撞。

消防救護員獲報到場時，發現鍾男已失去呼吸心跳和意識，經救護車送醫搶救後仍因傷重急救無效身亡，事故詳細發生原因仍待警方後續調查釐清。

