駭人畫面曝！國道恐怖事故「車頭撞稀爛」運將受困…人拖出送醫救不回

記者陳弘逸／高雄報導

國道10西向3.3公里，高雄鼎金系統路段時，前天（28日）下午發生死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

國道10西向3.3公里，高雄鼎金系統路段時，前天（28日）下午發生死亡車禍，64歲葉姓男子駕駛曳引車，不明原因追撞大貨車，再導致遭撞車輛推撞另輛大貨車，形成3車追撞情事；肇事的葉男，因車頭嚴重毀損，人一度受困駕駛座重傷昏迷，脫困送醫搶救，仍宣告不治，詳細事故原因，仍待釐清。

肇事車輛的車頭嚴重毀損，整輛車幾乎被撞得稀爛。（圖／翻攝畫面）

這起案件，發生在1月28日下午3時46分許，64歲葉姓男子駕駛曳引車行經國道10西向3.3公里鼎金系統路段時，追撞53歲林姓男子駕駛的大貨車，林男車輛遭撞後，向前推撞61歲洪男駕駛的大貨車。

葉男駕駛的曳引車因肇事，導致車頭嚴重毀損，整輛車幾乎被撞得稀爛，他一度受困駕駛座，人送醫搶救，最終仍不治。

這起事故耗時1個多小時才排除，於當天傍晚5時18分排除，詳細事故原因，仍待釐清。

這起事故耗時1個多小時才排除。（圖／翻攝畫面）

國道警察大隊呼籲，未保持行車安全距離為十大肇事因素位居第1位，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

事故現場一片凌亂，車輛零件四散。（圖／翻攝畫面）

警方叮嚀，駕駛應遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。本大隊在此呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

