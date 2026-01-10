駭人蒐集癖好！賓州盜墓男家中藏上百具人類骨骸...嬰屍也在列 場景宛如恐怖片

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

美國賓州近日發生一起駭人的的盜墓案件，34歲的男子葛拉克（Jonathan Gerlach）近期在費城郊區盜墓時被警方逮捕，經過追查後，竟在他的家中與其他據點發現超過一百具各式人類骨骸，皆是盜墓而來，該嫌犯藉由盜墓收集遺骸的舉動令人不寒而慄，檢察官直呼根本就是「恐怖電影真實版」。

葛拉克藉由盜墓蒐集上百具人類遺骸，甚至會與遺骸合照。（圖／葛拉克臉書）

根據美國福斯新聞（Fox News）等外媒報導，當地檢警指出，警方在葛拉克闖入費城摩利亞山公墓（Mount Moriah Cemetery）盜墓時將他逮捕，相關人員隨後至嫌犯家中、車上與其他據點調查，竟查獲超過100具的人類遺骸，這些遺骸的年代橫跨上百年，包括出生不久的嬰兒遺骸，場面令人怵目驚心。

「它們的狀況各不相同。有些像是被吊了起來。有些被拼湊起來，有些則只是擺在架子上的頭骨」，承辦檢察官魯斯（Tanner Rouse）表示，嫌犯家中宛如真實的恐怖片場景，震驚所有辦案人員。

葛拉克在被捕後供稱竊取30具左右的遺骸，然而警方查獲的遺骸遠超其所透露的數量。檢警事後控訴葛拉克超過450個罪名，當中有100件褻瀆屍體罪、100件竊盜罪與100件贓物罪，預計將於20日進行聽證會。目前檢警仍在努力辨認遺骸的身分、來源，並持續計算確切盜取數量。

