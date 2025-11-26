駭人！台中嫩媽「家中產子」後竟秒將親骨肉丟下樓致死

台中市太平區去年（2024年）發生殘忍害嬰事件，有位年僅22歲的媽媽，跟男友吵架後竟然拿孩子出氣，把剛出生沒多的兒子，從11樓的住家窗台往外丟，釀成命案，近日她被起訴。

台中地檢署。（圖／報系資料照）

據警方的調查，這位狠心的媽媽姓夏，案發時間是去年11月28日凌晨3點多，當天她在自家房間內生下兒子，但卻馬上把親骨肉用毛毯包起來，然後把孩子往窗外丟，嬰兒當場摔到1樓花圃當場全身重創慘死。

而夏女會如此狠心，竟是因為跟莊姓男友吵架，被丟下樓慘死的男嬰是她跟莊男的的第2個孩子，2023年她生下長女後，隔年3月與莊男分手，2人感情不睦常口角，她也被太平分局警方逮捕，並被警方跟市府社會局提起告訴。

廣告 廣告

檢方近日偵結全案後，認定被告涉犯《兒少法》中的「成年人故意對兒童殺人罪嫌，將她提起公訴，全案將由國民法官來審理。

台中市太平區一名夏女跟男友吵架，竟把剛出生的兒子，自住家社區大樓11樓往外丟，導致嬰兒重傷死亡。起初，夏女乾爸還以為是發生意外，直到孩子被送醫搶救後，院方馬上發現傷勢不對勁通報，才揭開此案，檢方近日偵結，依殺人罪起訴。



《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

影/玩命片！基隆毒蟲拒檢「衝平交道、棄車爬火車站屋頂」

高雄「海陸女士官斷魂」慘案最新！指揮部：全力協助辦後事

影/車毀人亡！國1銅鑼段重大車禍「駕駛不治」