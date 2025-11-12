駭人！土石吞沒明利村 泥流空拍畫面曝

從空拍畫面可見，滾滾泥流吞沒萬榮鄉明利村，景象駭人。花蓮縣政府提供



受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，北岸上游堤防出現破口，大水前天沖入萬榮鄉明利村，花蓮縣政府今天（11/12）公布空拍畫面，可見一波波湍急的溪水淹進村內，每個角落都充滿泥巴；縣長徐榛蔚與水利署長林元鵬到場會勘，林元鵬指出，將與縣府合作，盡力把損失降到最低。

明利村遭洪水襲擊第3天，縣府發布現場最新畫面，可見明利村馬太鞍聚會所周邊仍被洪水淹沒，水流持續沖刷聚會所旁道路，造成周邊土壤鬆動；泥流夾帶的大量土石覆蓋了整個村莊，農田幾乎消失，房舍一片泥濘，泥水高度甚至接近屋頂；另外，聯外道路花45線已中斷，僅能靠萬榮林道對外聯繫，交通受限。

水利署表示，經查，萬榮鄉明利村的洪水，是因馬太鞍溪水由便橋上游約2公里處未設堤防的左岸溢出，沿著產業道路流向明利村。

馬太鞍溪滾滾洪水淹沒道路。花蓮縣府提供

徐榛蔚與林元鵬今率同相關單位會勘萬榮鄉、鳳林鎮，包含萬榮林道、明利村、明利馬太鞍部落、台九線及長橋排水，討論後續救災工作與災後復原事宜。徐榛蔚指出，堰塞湖及馬太鞍溪上游仍有大量水勢，水利署評估短時間內難以完全阻斷水流，縣府將與中央合作救災分工，並請公所協助受影響住戶撤離安置，確保居民安全。

林元鵬表示，目前水漫出的範圍已逐漸控制，水利署除自上游進行阻斷外，下游也與縣府密切協調，確保區域排水系統保持暢通。因暫時無法阻斷水流，昨日已請縣府及鳳林鎮公所緊急協助設置防汛擋板，今日將再加強防護設施。雖今日水位較昨日略高，但預估水勢將逐漸減緩。

林署長補充，馬太鞍溪進水口目前水量仍持續增加，已調派大型土方機具封堵，並請縣府協助保持下游長橋排水系統疏通。受先前馬太鞍溪堰塞湖淤積及河道改道影響，當前河川流路略有擺盪，將與縣府合作各種方式，把災害損失降至最低。

徐榛蔚與水利署長林元鵬到場勘查。花蓮縣府提供

