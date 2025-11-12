駭人！土石吞沒明利村 泥流空拍畫面曝
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，北岸上游堤防出現破口，大水前天沖入萬榮鄉明利村，花蓮縣政府今天（11/12）公布空拍畫面，可見一波波湍急的溪水淹進村內，每個角落都充滿泥巴；縣長徐榛蔚與水利署長林元鵬到場會勘，林元鵬指出，將與縣府合作，盡力把損失降到最低。
明利村遭洪水襲擊第3天，縣府發布現場最新畫面，可見明利村馬太鞍聚會所周邊仍被洪水淹沒，水流持續沖刷聚會所旁道路，造成周邊土壤鬆動；泥流夾帶的大量土石覆蓋了整個村莊，農田幾乎消失，房舍一片泥濘，泥水高度甚至接近屋頂；另外，聯外道路花45線已中斷，僅能靠萬榮林道對外聯繫，交通受限。
水利署表示，經查，萬榮鄉明利村的洪水，是因馬太鞍溪水由便橋上游約2公里處未設堤防的左岸溢出，沿著產業道路流向明利村。
徐榛蔚與林元鵬今率同相關單位會勘萬榮鄉、鳳林鎮，包含萬榮林道、明利村、明利馬太鞍部落、台九線及長橋排水，討論後續救災工作與災後復原事宜。徐榛蔚指出，堰塞湖及馬太鞍溪上游仍有大量水勢，水利署評估短時間內難以完全阻斷水流，縣府將與中央合作救災分工，並請公所協助受影響住戶撤離安置，確保居民安全。
林元鵬表示，目前水漫出的範圍已逐漸控制，水利署除自上游進行阻斷外，下游也與縣府密切協調，確保區域排水系統保持暢通。因暫時無法阻斷水流，昨日已請縣府及鳳林鎮公所緊急協助設置防汛擋板，今日將再加強防護設施。雖今日水位較昨日略高，但預估水勢將逐漸減緩。
林署長補充，馬太鞍溪進水口目前水量仍持續增加，已調派大型土方機具封堵，並請縣府協助保持下游長橋排水系統疏通。受先前馬太鞍溪堰塞湖淤積及河道改道影響，當前河川流路略有擺盪，將與縣府合作各種方式，把災害損失降至最低。
更多太報報導
宜蘭「停班課假圖卡」搶先亂報！多名民代跟進攪和 警方要查了
泥水狂灌！蘇澳煙波飯店B1「整排車泡湯」住客想開走被攔 在地人揭真相
台北沒放假！他「賭上台大大氣系招牌」翻車 發雞排珍奶時間地點公布了
其他人也在看
網紅CEO突辦性別趴！揭「愛的結晶」模樣 爆愛雅生子過給他
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導1111光棍節來臨，快電商祭出超強企劃來為新款雨衣宣傳造勢，由網紅CEO森田攜手「最帥營運長」VIc陳雋希為「愛的結晶」舉辦...FTNN新聞網 ・ 1 天前
目睹愛車泡水！住客怒控「不讓我們出去」 煙波飯店賠償方案曝
即時中心／林韋慈報導鳳凰颱風發威，導致宜蘭地區災情慘重，就連知名連鎖飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也難倖免，昨（11）日地下室淹水嚴重，導致30多台車泡水，業者今（12）日發出聲明表示，昨天入住的280名旅客房費全免，針對受影響車主，已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序。日前有民眾在Threads爆出煙波大飯店昨淹水停電，地下室B1、B2停放的車輛皆泡水，民眾表示，昨日晚間開始發現溪水上漲，他先下樓詢問是否可以將車輛移出B2，收到飯店回覆外面封路，直至晚間8時，水淹至膝蓋，當下閘門還未關上，經理卻開始阻擋車輛出行，表明車輛現在開出會拋錨，加上B1樓下有抽水馬達，保證沒有事，卻讓他的車子滅頂，他後悔表示，相信煙波飯店讓他錯失移出車輛時間。煙波飯店集團今日則發聲明指出，受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，造成部分地區積水、停電及停水等狀況，雖於第一時間即啟動防颱應變措施，但仍因瞬間雨勢太大出現積水情形。目前蘇澳地區雨勢趨緩，飯店秉持維護住客人身安全至上的原則，所有住客妥善安置，僅地下層（B1）受到影響。地下停車場約有30餘台車輛受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。煙波飯店昨日樓梯間淹水。（圖／擷取自rabbitbee99@Threads）業者表示，我們第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。飯店團隊亦正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。煙波團隊也感謝宜蘭縣消防局、警方及在地單位於第一時間的協助與關懷，感謝住客的理解與包容，將持續以「安全第一、服務為先」的精神，努力恢復館內環境，讓旅客能再次安心入住。原文出處：快新聞／目睹愛車泡水！住客怒控「不讓我們出去」 煙波飯店賠償方案曝 更多民視新聞報導藍白擬停砍年金 10年多撥補3600億全民買單！公教年改半途而廢將讓退撫基金破產未獲清大科法所續聘 翁曉玲：可問校方我有無被「Fire」遭輔大肄業生拿美工刀刺傷 名醫江漢聲最新看診時間曝光民視影音 ・ 17 小時前
估9縣市放颱風假「賭100隻烤雞」 他醒來傻眼：變天了
估9縣市放颱風假「賭100隻烤雞」 他醒來傻眼：變天了EBC東森新聞 ・ 1 天前
明利村長抱怨未依建議施工 經部：評估淹水風險較低
（中央社記者曾智怡台北11日電）媒體報導花蓮縣萬榮鄉明利村抱怨未依建議施工，經濟部說明，9月馬太鞍溪堰塞湖釀災後，當時評估考量該處為高灘地，淹水風險相對較低，但仍先短期加固，並集中資源處理馬太鞍溪疏濬及下游堤防重建工程。中央社 ・ 1 天前
馬太鞍溪洪水止不住！花蓮萬榮鄉明利村災情擴大 繼續往北漫淹
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象，隨著山區雨勢大小一波又一波的洪水襲擊村內，今早從明利村內高處可以看到溪水仍然湍急，並沿著台9線往北漫淹，空拍畫面驚人，許多地方仍充滿淤泥。自由時報 ・ 20 小時前
獨／好土？廢土？600萬噸黑泥掩光復良田 高鹼土之下農民面臨打掉重練
鳳凰颱風逐步接近，氣象署在11日發布陸上颱風警報，並預估12日凌晨開始，暴風圈將籠罩陸地，13日從宜花之間出海。因此，馬...聯合新聞網 ・ 1 天前
館長便當店生意不好收攤 竟牽拖怪民進黨：真被害死！
網紅館長陳之漢11日晚間開直播時宣布，旗下的便當店因業績不佳，確定要於月底收攤；館長談到收攤原因，竟然怪給民進黨，稱自己真的被害死。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
宜蘭蘇澳昨日雨量僅次梅姬颱風 648.5毫米創歷史次高
鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，為北部、東半部帶來明顯雨勢，據氣象署統計，宜蘭蘇澳站昨日累積雨量648.5毫米、時雨量130.5毫米，均創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年的「梅姬」颱風。中時新聞網 ・ 16 小時前
大水漫灌！花蓮「這村莊」今晨洪水來襲 駭人畫面曝光了
即時中心／魏熙芸、林耿郁報導鳳凰颱風持續逼近，受東北季風共伴效應影響，東部降下驚人雨勢；花蓮縣萬榮鄉明利村，今（12）晨遭到滾滾泥流灌入村莊；另一方面，昨（11）晚遭到淹沒的宜蘭蘇澳鎮，今晨水已退去，居民開始清理家園。民視 ・ 21 小時前
花蓮馬太鞍溪堤防破口釀淹水 徐榛蔚會勘長橋排水確保水流暢通
【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】鳳凰颱風挾帶強降雨，造成花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪北岸堤防上游段出現破口，洪水夾互傳媒 ・ 14 小時前
副業「True飯」月底歇業 館長怒批「被民進黨害死」
館長陳之漢在直播感嘆副業經營困難，怒批「被偉大的民進黨害死」（擷取自館長惡名昭彰YouTube）臺灣時報 ・ 12 小時前
明利村還在淹！ 滾滾泥流沖入村落 民眾嘆：應可避免
這回鳳凰颱風來襲，導致花蓮萬榮鄉明利村災情嚴重，大排的水暴漲，直接沖進民眾家中，村落成了汪洋一片。當地居民說，相關單位先前也說不會有事，卻出現這樣的狀況。也有網友PO文分析，明利村的大排根本不是大排，...華視 ・ 18 小時前
馬太鞍溪堤防缺口釀災！2貨櫃遭沖走 撞上民宅才停
花蓮明利村遭逢嚴重水災！馬太鞍溪暴漲導致堤防潰堤，兩個貨櫃隨洪水沖入村內，撞擊電線桿及民宅，村民面對此景欲哭無淚。水利署長林元鵬表示，災情源於921地震後堰塞湖淤積及河道改道，使水位升高並造成水道擺盪。目前搶修工作持續進行，但尚無法完全阻斷水流。村長透露，先前已向中央單位提出警告，指出溪邊堤防出現破口需加強，卻只得到官方「沒問題」的回應。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
花蓮馬太鞍溪堤防缺口水淹萬榮鄉 水利署長：確實是我們的疏忽
受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，導致溪水漫入萬榮鄉社區、道路與農地。水利署長林元鵬坦承，因未掌握...聯合新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲命案猛喊無辜 大馬警長：與謝侑芯有超友誼特殊關係
台灣網紅謝侑芯上月22日在馬來西亞飯店離奇猝逝，歌手黃明志被爆當晚與謝同房過夜，涉案嫌疑重大遭延扣超過90個小時，吉隆坡總警長法迪爾今（11日）證實，兩人之間存在「超越普通朋友的親密與特殊關係」，而黃明志在投案後堅稱自己清白，未與律師會面。鏡新聞 ・ 1 天前
馬太鞍溪暴漲灌進明利村 聯外道路中斷 花蓮縣府會勘搶修、助撤離
因鳳凰颱風雨勢，馬太鞍溪暴漲，造成萬榮鄉明利村淹水，水利署長林元鵬指出，因923堰塞湖溢流後，馬太鞍溪河床土砂淤積、河道改變，暴漲河水由未布設堤防的左岸溢出，今天水量未降，已先調來太空包、防水擋板減緩水流，下游與縣府協調，確保區域排水系統保持暢通。中時新聞網 ・ 16 小時前
馬太鞍溪又溢流 明利村成重災區
鳳凰颱風侵襲台灣，花蓮馬太鞍溪溢流，下游萬榮鄉明利村成為重災區，滾滾泥水捲走路旁車輛，有居民正在煮飯，一聽到廣播緊急避難...聯合新聞網 ・ 1 天前
馬太鞍溪水量續增 萬榮明利村不排除擴大撤離
（中央社記者張祈花蓮縣12日電）受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村。今天上午持續降雨，水量有增大趨勢，萬榮鄉公所不排除擴大預警性撤離範圍。中央社 ・ 19 小時前
驚險瞬間！捷運工地吊掛鐵管墜落 BMW遭砸變形駕駛死裡逃生
（記者許皓庭／新北報導）新北市樹林區昨（11）日下午發生一起工安意外，捷運萬大線樹林段工地在吊掛作業時發生疏失 […]引新聞 ・ 16 小時前
花蓮豐濱台11線3車連撞 小貨車駕駛被困亡
警消獲報到場後，除緊急以破壞器材將受困的黃男送醫，也同時確認其餘2人狀況，而拖板車42歲黃姓男子與轎車駕駛61歲潘姓男子均輕傷，並無大礙。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。CTWANT ・ 17 小時前