駭人！西非馬利網紅穿軍服直播 遭恐怖組織綁架後公開處決

國際中心／綜合報導

西非馬利一名二十幾歲的TIK TOK創作者Mariame Cissé疑似遭到恐怖組織成員綁架後公開處決，理由是因為她穿著軍服直播，被恐怖組織成員認定和馬利軍隊合作打擊恐怖組織，因此遭到報復。

西非馬利網紅Mariame Cissé經常上傳穿著軍服照片被視為力挺國家軍隊而遭恐怖份子綁架後並殺害。（圖／TIK TOK）

美聯社報導Mariame Cissé在當地時間7號，在廷巴克圖（Timbuktu）的埃切爾（Echel）市集上被武裝人員綁架，第二天傍晚，同一批人將她帶回通卡（Tonka）的獨立廣場，並且在眾目睽睽之下將她處決。

廷巴克圖官員證實了這一起謀殺案，但並沒有提供更進一步的具體內容。根據CNN的報導，通卡是尼日河沿岸的一個村莊，距離廷巴克圖約90英里。據悉，蓋達組織分支「伊斯蘭與穆斯林支持組織」（JNIM）的成員在此地頻繁活動。但目前還沒有任何組織公開對這起公開處決事件負責。

根據外媒報導，Mariame Cissé在TIK TOK帳號上有超過15萬名粉絲，是當地小有名氣的網紅，偶爾會上傳穿著軍服的照片，被認為在當地軍方與恐怖組織對抗中表態支持國家軍隊，因此被恐怖組織成員盯上而引禍上身。廷巴克圖市市長在接受訪問時也表示，Mariame Cissé在被綁架前幾天就已經收到了死亡威脅。

西非國家馬利從2012年以來就不斷和極端武裝團體「伊斯蘭與穆斯林支持組織」作戰，戰事規模歷經十幾年不斷擴大，2020年軍方以維持國家安全為由取得政權，隔年又有軍官發動軍事政變奪權。根據國際組織的報告，馬利的的安全局勢不斷惡化。

根據哥倫比亞廣播公司的統計，近幾個月來，全球有不少在社群媒體上活躍的網紅都成了暴力攻擊的目標。8 月，美國網紅Ariela Mejia-Polanco 在紐約州弗農山獨自駕車時遭到槍殺；6 月，委內瑞拉網紅Jesus Sarmiento在直播中被殺害，在遇害前他曾公開譴責 Tren de Aragua 犯罪集團成員和當地警察腐敗無能；同樣在 6 月，巴基斯坦警方表示，17 歲的 TikTok 網紅Sana Yousaf被一名曾多次在網路上聯繫她的男子槍殺。今年五月，墨西哥網紅Valeria Márquez在直播時遭到身亡，當時也震驚整個墨西哥社會。

