駭入12萬支家用攝影機、販賣私密畫面 韓破獲性剝削影像案逮4嫌

國際中心／綜合報導

性剝削影像事件頻傳！南韓警察廳30日表示，已逮捕4名嫌犯，他們涉嫌駭入12萬支安裝在住家、卡拉OK店與其他營業場所的「家庭監視器（IP攝影機）」，並將駭入的內容做成性剝削影音，販售至國外網站。

南韓警方逮捕4名嫌犯，涉嫌駭入家用攝影機，將私密畫面販賣至國外斂財。（示意圖／PIXABAY）

《朝鮮日報》報導，南韓警察廳國家搜查本部30日表示，逮捕的四名嫌犯並非同夥，而是個別犯案，他們一共駭入12萬支IP攝影機，並將駭入竊取的內容販售到海外網站。

報導指，A嫌犯涉嫌駭入約6.3萬支 IP 攝影機，製作545部性剝削影像，並以虛擬資產的方式在海外網站販售，獲利3500 萬韓元（74.8萬元台幣）。B嫌犯則駭入約7萬支攝影機，製作並販售648件非法拍攝影像，犯罪所得達 1800 萬韓元（38.5萬元台幣）。

C嫌犯駭入1.5萬支攝影機，D嫌犯駭入136支攝影機；兩人均被發現儲存了竊取的影像，但調查顯示兩人並未散布或販售相關資料。

調查指出，過去一年在某個特定海外網站上架的影像中，約62%是由這些嫌疑人販賣。警方目前正與海外執法機關合作，對該網站的營運者採取法律行動，並已對透過該網站購買或觀看性剝削影像的3名人士展開調查並逮捕。

警方已確認58處受害地點，包括住家與營業場所。調查指出，多數帳號使用的帳號名稱及密碼都相當簡單。警方透過到場訪查或電話通知等方式告知受害者。

警察廳網路調查審查官朴祐鉉（Park Woo-hyun，音譯）表示：「與IP攝影機駭入、非法拍攝以及性剝削素材相關的犯罪，對受害者造成極大的痛苦，是非常嚴重的犯罪。」並補充說：「我們將積極展開調查，徹底根除此類犯罪。」

