駭央廣官網 內鬼工程師求刑3年

中央廣播電台是國家重要關鍵基礎設施，竟遭內部工程師以駭客手法攻擊，置換官網頁面，台北地檢署偵結起訴3人。（本報資料照片）

中央廣播電台官網今年9月18日遭駭客入侵並置換大陸五星旗，台北地檢署查出，央廣網路媒體組工程師吳政勳和組長岳昭莒及前資訊廠商黃富琳，因懷疑央廣官網有陸資介入，竟入侵官網電腦並置換網頁內容，北檢24日依妨害電腦使用罪起訴3人，請求法院對吳、岳分別從重量處有期徒刑3年、2年6月，另對黃從重量刑。

檢方起訴指控，吳政勳等人將央廣官網原始程式碼外傳後，在今年9月11日把央廣官網頭版置換成公會函文及龍天星科技等字樣，封面被換成「書名：反攻大陸與台灣、中華民國統一的構想與挫折」書籍封面；同月18日將官網頭版換成美國國旗及大陸五星旗，隔天再換成點擊官網進入後，跳轉至創蹟公司網站首頁。

北檢指出，央廣為政府百分之百捐助成立的國家廣播電台，是一級關鍵基礎設施，為我國唯一專責對國際廣播的電台，對全球發聲，代表國家立場、攸關外交形象，其影響幅度、層面深遠，具有重要地位。如果系統失效或受影響，對國家及社會公共利益、民心士氣會產生重大影響。

尤其吳未經許可擅自將央廣官網原始程式碼外傳，將遭有心人士利用以掌控央廣官網，其影響可謂巨大；吳、岳身為央廣網路媒體組成員，利用職權擅自對央廣官網胡作非為，挑起兩岸間的對立緊張，其行為的危險性與危害性，遠非一般刑事犯罪可比。

吳甚至在檢方搜索約談後，第一次交保返家後時，還多次嘗試以帳號登入央廣系統，發動數次阻斷攻擊，並選在10月10日國慶日當天攻擊央廣官網，具有象徵意義，因此檢方建請從重量刑。