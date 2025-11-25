駭客來不及動手，AI 已先防堵！Amazon 公開內部AI安全系統 ATA
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
在生成式AI推動軟體開發加速的同時，也讓網路攻擊變得更加迅速、更加複雜。為應對日益提升的資安壓力，亞馬遜使用AI系統「Autonomous Threat Analysis（ATA）」。這套工具能在駭客下手前主動找出弱點、比對可能的攻擊變種，並提出防護方案，協助安全團隊提前修補漏洞。
ATA出身於2024年8月亞馬遜的內部黑客松，目前已成為公司資安流程中不可或缺的一環。其核心概念並非依賴單一全能AI，而是打造多個擁有不同專長的AI代理（agents），分別組成「紅隊」（攻擊）與「藍隊」（防守），彼此攻防，模擬真實駭客行為並提出對應防禦策略。亞馬遜資安長施密特（Steve Schmidt）表示，安全測試最大難題在於「人的時間永遠不夠」。面對爆炸性成長的程式碼量、人力有限，AI的協作機制讓資安團隊能即時追上快速變化的威脅。
為了讓ATA的分析具備高度真實性，亞馬遜為此建立「高擬真測試環境」，讓AI能直接在接近真實環境的系統中發動攻擊、驗證防禦。每項攻防測試都需提供可觀察的系統資料與日誌紀錄，以證明攻擊手法或防禦措施確實有效。施密特強調，這種「可驗證性」已讓AI的幻覺問題在系統設計層面被壓制到最低，甚至能「架構性地避免」。而AI團隊合作方式，也讓每個代理能快速生成大量攻擊變化，並在短時間提出人力難以達成的防護組合。
亞馬遜工程師指出，實際案例已展現ATA的威力。例如在分析Python反向連線（reverse shell）攻擊時，ATA在數小時內就找出新的潛在手法，並提出檢測方案，驗證後防禦成功率達100%。不過ATA並非完全自行「決策」，所有真正進入亞馬遜內部資安架構的防護措施仍需具備「人類審查」程序。AI的角色是替工程師處理大量瑣碎、重複與例行性的調查工作，讓人類專家將時間投注在更複雜、更具判斷性的資安問題。
亞馬遜表示，下一步將把ATA應用至實際事件應變流程，讓AI在真實攻擊發生時同步協助偵測與修補。施密特說得直白：「AI 做的是幕後苦工，工程師才能專注在真正的威脅。」他認為，這項系統的最大價值不是取代人，而是讓資安人才的專業用在最關鍵的位置。
更多FTNN新聞網報導
北韓發生駭人命案！3名高中生施暴殺害退伍女軍人 當局令「立即處決」
中國兒童手錶拚爆「遊戲化競爭」！按讚拚升級、買活躍度全都來
有片／他在海鮮市場救下一隻章魚 沒想到牠回家竟「會彈鋼琴」！555萬人看呆了
其他人也在看
電商直營店疑買到機王 退貨竟要付「近1.2萬元整新費」
一名消費者上個月在知名電商直營賣場購買了全新的iPhone 17 Pro，卻發現手機無法連接WiFi。蘋果官方授權維修中心檢測後確認手機WiFi功能異常，並建議消費者向原商家退換貨。然而，當消費者向電商業者申請退貨時，對方不僅表示檢測結果正常，還要求消費者支付近1.2萬元的整新費用才願意全額退款，引發消費糾紛。電商業者回應都是依規定受理退貨申請，並正在檢視相關流程。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
與Line Pay分家倒數！一卡通續與LINE平台合作 用戶的錢不會消失
LINE Pay子公司連加電支「LINE Pay Money」，將於12月3日正式上線，與一卡通分家進入最後倒數。擁有全台超過720萬用戶信賴的iPASS MONEY今（25）日宣布，持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗。原LINE Pay中的 iPASS MONEY 多數服務將於12月3日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE放心持續使用。中時財經即時 ・ 3 小時前
一卡通宣布與LINE續合作 轉帳等服務不間斷
[NOWnews今日新聞]一卡通旗下iPASSMONEY即將與今年底與LINE正式分手！原LINEPay中的iPASSMONEY多數服務將於12月3日起調整，不過，iPASSMONEY今（25）日宣布...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖 翻譯、比價、導航一次搞定
MOOK玩什麼,日本旅遊,YT頻道,攻略,APP,出國,懶人包 第一次出國最怕什麼？不是迷路、不是地鐵換乘，而是——語言完全聽不懂！許多旅客分享，每次到東京或大阪，看到全日文菜單腦袋直接一片空白、藥妝店比價比到崩潰、東京車站迷宮模式一啟動就想直接原地躺平…！阿墨這次帶來超強旅遊懶人包，只要帶著 iPhone + 幾個必備 APP，保證你在日本自由行時不再手忙腳亂，買東西省錢、搭車輕鬆、翻譯免緊張！景點+ ・ 1 天前
無「線」束縛隨插即用！金士頓推首款雙介面行動固態硬碟
全球記憶體與儲存品牌金士頓宣布，正式推出旗下首款無須額外接線的雙介面行動固態硬碟，為需隨時隨地進行資料備份與傳輸的使用者，提供實惠、可靠且便攜的儲存解決方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機
坊間傳聞下一代 iPhone Air 可能會加入雙相機，沒想到 Honor 現在直接給大家做出了一個外觀「預覽版」。Yahoo Tech ・ 20 小時前
南韓拋出一個大膽想法 邀台灣就美國半導體關稅談判合作 共同爭取最優惠待遇｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 19 小時前
日本美食APP「Tabelog」有繁中版了！台人讚提前訂位超方便 求不要開放1功能
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導台灣民眾出國最愛去日本，而日本知名美食平台Tabelog「食べログ」近日正式推出繁體中文介面，APP及網頁版都有支援，消...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
馬來西亞擬禁16歲以下使用社群媒體 2026年上路
（中央社吉隆坡24日綜合外電報導）馬來西亞計劃自明年起禁止16歲以下青少年使用社群媒體，成為全球越來越多因擔憂兒少安全，而選擇限制其使用數位平台的國家之一。中央社 ・ 1 天前
台中垃圾清運大車隊APP全新改版 提升用戶體驗
「台中垃圾清運大車隊」APP自民國103年上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，台中市政府24日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、中廣新聞網 ・ 17 小時前
iPhone 17配件推薦清單：村上隆 X CASETiFY聯名開搶、防摔手機殼保護貼、掛繩怎麼選？10年果粉親測｜揪愛Mei推好物
蘋果iPhone 17開賣，手機第一時間拿到手，周邊配件也要同時到位才會安心啊！但手機殼、掛繩、保護貼怎麼挑，才不會花大錢卻沒保護力？「揪愛Mei」身為資深果粉，從iPhone 5一路用到iPhone 16，誠實說手機螢幕從沒摔破過，這10年每一代iPhone都會買上原廠手機殼，想耍時髦時就會挑明星同款的CASETiFY聯名款。至於螢幕貼，今年要選抗反射鍍膜貼才不會白花錢。想要時尚、耐用又安心的iPhone 17手機殼，「揪愛Mei」已幫你準備好最新攻略，讓你的iPhone都能「代代平安」。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前
雪白銀色超帥！微星MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI白色款主機板評測分享：內建真Wi-Fi 7與5G LAN和USB-C 40G
想買白色款的 AMD 最新平台主機板嗎？來！這篇要為大家開箱介紹的微星 MAG X870E GAMING PL […]電腦DIY ・ 1 天前
垃圾車來了多語言版APP上線
記者楊耀華∕基隆報導 為提升外籍居民使用垃圾清運資訊服務的便利性，基隆…中華日報 ・ 1 天前
realme 15T 開箱 7000mAh大電量+ AI 智慧應用 八千有找
現在智慧手機功能愈來愈全面，剛推出的 realme 15 系列 也針對不同族群提供多種價位帶選擇，若你想找支輕薄、耐用、續航持久、高畫質螢幕，預算又須控制在萬元麥兜小米 ・ 1 天前
滲透率93%、中重度使用者每天開22次 LINE要強化AI做這些事
LINE台灣於今（25）日舉行「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會，以New Chapter為主題，揭示以數據與AI為核心，帶領品牌邁向數位轉型新階段。面對AI浪潮，LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉強調，LINE將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」為核心，協助企業高效率與彈性深化消費者關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
不怕買到無效防護配件！imos 的 UL 行銷宣告驗證到底厲害在哪裡？！
螢幕保護貼、軍規防摔殼、鏡頭貼，是真有用還是智商稅？ 來看看 imos 如何透過 UL 驗證標章來證明產品效果的真實性～ 更多 imos iPhone 配件 → https://supr.link/KRvDq UL Solutions 官網查看驗證的真偽 → https://supr.link/I9DFn電獺少女 ・ 6 小時前
280萬次攻擊與央廣內鬼 一個港人眼中的台灣資安危機
作為一個從香港移居台灣的港人，筆者每天在台北街頭喝著珍奶、逛著夜市，總以為這片民主土壤能讓人喘口氣，遠離那種「一國兩制」的窒息感。可是最近看著國安局的報告，還有央廣網站被內部員工搞出五星旗的鬧劇，心裡真是五味雜陳。中國每天對台灣發動280萬次網絡攻擊，這數字聽起來像科幻片，但它不是虛構，而是真真切切的威脅。更荒謔的是，央廣這家公共媒體，竟被自家工程師當成「示範場」，用駭客手段「揭弊」，還扯上民眾黨立委黃國昌。這種內外夾擊，讓筆者不禁想問：台灣的網絡防線，到底是銅牆鐵壁，還是紙糊的燈籠？ 國安局的報告直指，中國的攻擊並不是零星的駭客惡作劇，而是國家級的系統性行動。解放軍、國安和公安體系聯手民間駭客集團，像一支隱形軍隊，潛伏在台灣的網絡邊緣，伺機而動。他們的目標廣泛，從政府機關到關鍵基礎設施，涵蓋醫療、國防、外交、通訊、能源等領域。舉個例子，報告提到中國駭客曾試圖竊取台灣醫療系統的資料，這不只是偷情報那麼簡單——想像一下，如果他們操控醫院的電子病歷系統，疫情期間亂改數據，那豈不是比病毒還可怕？再看能源領域，台灣的電網本就敏感，上次漢光演習時，就有報導指出中國曾發動DDoS攻擊，試圖癱瘓軍事中央廣播電台 ・ 6 小時前
數位投資迎新時代：投資先生APP獲《金彝獎-傑出金融創新獎》領先數位交易！
數位投資迎新時代：投資先生APP獲《金彝獎-傑出金融創新獎》領先數位交易！EBC東森新聞 ・ 5 小時前
北市行動防災APP被批「沒用」 明年改版納圖形化災情
台北市行動防災APP整合包括雨量、水情及颱風警報等緊急避難資訊。市議員王閔生指出，實際使用後發現，無論是水災或是土石流，APP都未明確顯示災害範圍及程度，民眾紛紛反映「沒有用處」，建議市府參考國家災害防救科技中心網站，圖形化災情資訊，讓民眾更好理解，也應整合各局處監控數據，方便民眾應對災害。台北市消防局長莫懷祖24日回應，將於明年改版時一併改善。中時新聞網 ・ 1 天前
台法安全指引有共識 準備應急包也慎防假資訊
（中央社記者曾依璇巴黎24日專電）面對區域情勢變化與多重威脅，台灣與法國近期均公布面對天災或衝突等危機時的行動指南，強調未雨綢繆的重要性，也都提醒全民慎防假資訊干擾人心。中央社 ・ 1 天前